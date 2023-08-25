新华社约翰内斯堡8月25日电（记者代贺 刘万利）南非约翰内斯堡大学非洲－中国研究中心主任孟大为日前表示，金砖合作机制在合作与交流中不断发展，不同国家通过金砖机制共同在国际舞台发出更有力的声音。

金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会24日宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。孟大为对新华社记者表示，金砖合作机制对于应对地区和平与稳定、联合国机构改革、气候变化治理等全球问题和挑战，能够发挥积极作用，“扩容”再次说明该机制对于其他国家具有强大的吸引力。

他表示，金砖合作机制创建的对话平台能够不断深化彼此间交流与合作，放大这些国家在国际舞台上的声音，让更多“全球南方”国家受益。

孟大为积极评价中国对非洲的贡献。他说，中国在各个方面都是非洲最主要的合作伙伴之一。中国积极参与非洲地区建设，在经贸合作方面，双方有许多共同的愿景和目标。中国与非洲地区国家可以拓展交流领域，包括科学、电信以及空间技术等，共同为合作搭建必要平台。（参与记者：李姝莛）

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