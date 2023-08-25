新华社日内瓦8月24日电（记者陈斌杰）世界贸易组织24日发布报告说，由于汽车产销强劲，2023年第二季度全球货物贸易形势出现好转迹象，但如果出口订单仍然疲弱，第三季度及之后的增长动能可能有限。

世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为99.1，略低于基准点100，但高于今年5月底发布的95.6。各成分指数中，汽车产品指数继续稳定在基准点之上，出口订单指数、集装箱运输指数、空运指数、原材料指数均略低于基准点，电子元件指数则远低于基准点。

报告指出，由于汽车产品出口激增，日本2023年上半年国内生产总值增长强于预期。汽车出口也是近期支撑中国经济增长的因素之一。

根据全球货物贸易景气指数的编制规则，指数大于100表示全球货物贸易增长高于预期水平，反之则表示增长低于预期水平。

世贸组织2016年7月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。

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