新华社华盛顿8月24日电 美国前总统特朗普24日就涉嫌推翻2020年总统选举佐治亚州结果向该州司法当局自首。

据美国媒体报道，特朗普24日乘坐私人飞机从新泽西州飞抵佐治亚州亚特兰大市，当晚乘车抵达亚特兰大市内的富尔顿县拘留所自首，整个立案程序约20分钟。

据报道，该拘留所根据佐治亚州法律提取了特朗普的指纹并拍摄其面部照片。特朗普在缴纳保释金后离开拘留所，返回机场。他在登机前向媒体发表简短谈话，称自己没有做错任何事，此案背后是政敌的竞选手段，意在干预2024年总统选举。

本月14日，特朗普和另外18人因涉嫌推翻美国2020年总统选举佐治亚州结果被该州一大陪审团起诉，其中特朗普被控13项罪名。调查该案的富尔顿县地区检察官法妮·威利斯14日表示，已对所有被告发出逮捕令，每名被告须在8月25日中午前自首。

这是特朗普2021年卸任以来第四次被刑事起诉。本月初，特朗普因涉嫌试图推翻2020年美国总统选举结果被一联邦大陪审团起诉。此外，他还因涉嫌伪造商业记录和处理机密文件不当分别被纽约州和联邦司法部门起诉。

共和党人特朗普于2017年1月至2021年1月担任美国总统。去年11月，他宣布再次竞选美国总统。目前，特朗普在民调中领先其他共和党总统竞选人。

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