新华社渥太华8月24日电（记者 林威）全球环境基金第七届成员国大会24日在加拿大温哥华同意设立全球生物多样性框架基金，以加快对野生物种和生态系统的保护。

全球环境基金说，野生物种和生态系统的健康正受到野火、洪水、极端天气和包括城市扩张在内的人类活动的威胁。全球生物多样性框架基金将吸引政府、慈善机构和私营部门的资金，重点关注生物多样性和生态系统的可持续发展，将优先支持小岛国。

联合国《生物多样性公约》秘书处代理执行秘书戴维·库珀说：“这表明国际社会执行‘昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架’（简称“昆蒙框架”）的决心，也表明世界正在从协议走向行动。”

去年12月，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议通过“昆蒙框架”。“昆蒙框架”要求全球环境基金尽快在2023年设立一个全球生物多样性框架基金，通过一个特别信托基金来支持“昆蒙框架”的实施。

全球环境基金于1991年开始正式运作，是世界上最有影响力的环境资助机构之一。本届大会8月22日至26日在加拿大温哥华举行，来自世界各地的约1500名代表参会。

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