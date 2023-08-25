人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球生物多样性框架基金设立

2023年08月25日14:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社渥太华8月24日电（记者 林威）全球环境基金第七届成员国大会24日在加拿大温哥华同意设立全球生物多样性框架基金，以加快对野生物种和生态系统的保护。

　　全球环境基金说，野生物种和生态系统的健康正受到野火、洪水、极端天气和包括城市扩张在内的人类活动的威胁。全球生物多样性框架基金将吸引政府、慈善机构和私营部门的资金，重点关注生物多样性和生态系统的可持续发展，将优先支持小岛国。

　　联合国《生物多样性公约》秘书处代理执行秘书戴维·库珀说：“这表明国际社会执行‘昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架’（简称“昆蒙框架”）的决心，也表明世界正在从协议走向行动。”

　　去年12月，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议通过“昆蒙框架”。“昆蒙框架”要求全球环境基金尽快在2023年设立一个全球生物多样性框架基金，通过一个特别信托基金来支持“昆蒙框架”的实施。

　　全球环境基金于1991年开始正式运作，是世界上最有影响力的环境资助机构之一。本届大会8月22日至26日在加拿大温哥华举行，来自世界各地的约1500名代表参会。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部