新华社瑞士伯尔尼8月24日电（记者 聂晓阳）瑞士和中国24日在瑞士首都伯尔尼举行流失文物交接仪式，中国驻瑞士大使王世廷代表中方接收了由瑞士联邦文化总局移交的5件中国流失文物。

本次移交的文物包括一件明代磁州窑系白地黑花大罐、一件汉代彩绘骑马陶俑、一对唐代白陶鞍马和一枚元代古钱币。据悉，这批文物返还中国后，中国国家文物局将组织专家进行二次鉴定和研究，并将结果通报瑞方。

王世廷在交接仪式上表示，长期以来中瑞两国在文物领域的交流与合作富有成效，双方签订了关于非法进出境文化财产及其返还的协定。在2014年瑞士政府向中方归还汉代陶俑之后，此次瑞方再次向中方归还非法流入的5件中国文物，充分体现了中瑞两国在文化遗产保护方面加强合作的共同意愿。中方愿与瑞方携手，共同开展系列文化交流活动，为中瑞关系发展创造更多亮点。

瑞士联邦文化总局局长巴赫曼在交接仪式上表示，瑞士和中国自1950年建交以来一直保持丰富而多维的关系。文物的真正价值只能在与其原始背景和传统环境相关的情况下才能得到更好体现，瑞士和中国共同致力于保护文化遗产，当天的交接仪式正是两国高质量合作的一个证明。

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