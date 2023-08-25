新华社北京8月24日电（记者严赋憬、陈炜伟）记者24日从国家发展改革委获悉，十年来，我国已与152个国家、32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，覆盖我国83%的建交国。

十年来共建“一带一路”取得显著成绩。设施联通更加通达通畅，成功建设了中欧班列、西部陆海新通道、中老铁路等一批标志性项目。其中，中欧班列已铺画运行线路84条，通达欧洲25个国家的211个城市；西部陆海新通道铁海联运班列已覆盖我国中西部18个省（区、市）。

投资贸易水平持续提升，2013年至2022年，我国与沿线国家货物贸易进出口额、非金融类直接投资额年均分别增长8.6%和5.8%，与沿线国家双向投资累计超过2700亿美元。民心相通取得显著成效，我国企业在共建国家建设的境外经贸合作区已为当地创造了42.1万个就业岗位。预计到2030年，共建“一带一路”可使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困，将使全球收入增加0.7%至2.9%。

(责编：崔越、刘洁妍)