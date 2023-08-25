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中方敦促推动俄乌冲突停火止战

2023年08月25日04:09 | 来源：新华网
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　　新华社联合国8月24日电 中国常驻联合国代表张军24日在安理会审议乌克兰问题时发言表示，必须全力推动俄乌冲突停火止战，全力管控外溢影响。

　　张军说，中方始终强调各国主权、领土完整都应得到维护，《联合国宪章》宗旨和原则都应得到遵守，各方合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。基于上述立场，中方一直在为实现和平作出努力。

　　第一，必须全力推动停火止战。国际社会应该为和谈创造有利条件，应该避免“拱火浇油”、持续向战场输送武器、升级单边制裁以及任何可能使冲突失控的行动。乌克兰危机再次证明，奉行冷战思维、挑动阵营对抗、谋求自身绝对安全的做法行不通，不仅无助于危机的最终解决，还会给地区持续带来动荡，最终会伤及自身。

　　第二，必须全力管控外溢影响。主要发达国家要采取负责任的经济、贸易举措，保障全球产业链供应链安全畅通，停止滥施单边制裁和长臂管辖，不要将经济政治化、武器化。黑海港口农产品外运一揽子协议不应该轻易放弃。中方期待各方通过对话协商，争取早日恢复俄罗斯、乌克兰的粮食化肥出口。

　　第三，必须全力保障人道援助。冲突延宕导致许多大型基础设施被毁，数百万民众流离失所，人道需求不断上升。在此情况下，冲突各方必须严格遵守国际人道法，避免袭击平民和民用基础设施，保障民众基本生活所需以及生命财产安全。不负责任地转让和使用集束弹药极易引发人道问题，有关各方必须对此慎之又慎。

　　第四，必须全力防范核安全风险。在核问题上，各方都应保持最大理性克制，遵守《核安全公约》等国际法，真正从自身和全人类前途命运着眼，严守核安全底线，远离核战争红线，共同管控好危机，避免出现人为核事故。

(责编：胡永秋、闫嘉琪)

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