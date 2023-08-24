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新华社评论员：金砖合作大有可为，金砖国家未来可期

2023年08月24日21:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月24日电 题：金砖合作大有可为，金砖国家未来可期

　　新华社评论员

　　“以金砖责任应对共同挑战，以金砖担当开创美好未来，共同驶向现代化的彼岸”——在金砖国家领导人第十五次会晤上的讲话中，习近平主席鉴往知来，聚焦“团结协作谋发展，勇于担当促和平”主题，提出一系列中国主张，为深化金砖合作凝聚信心与共识，为世界注入更多确定性、稳定性、正能量。

　　当前，世界进入新的动荡变革期，正在经历大调整、大分化、大重组，不确定、不稳定、难预料因素增多。金砖合作正处于承前启后、继往开来的关键阶段。金砖合作如何更上一层楼？习近平主席把握大势、高瞻远瞩，为加强各领域合作、推进高质量伙伴关系、推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展提供科学指引。

　　从深化经贸、财金合作，助力经济发展，到拓展政治安全合作，维护和平安宁；从加强人文交流，促进文明互鉴，到坚持公平正义，完善全球治理，一系列主张契合全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的核心要义，旨在推动金砖合作不断走深走实，引领金砖机制行稳致远，为共建更加美好的世界进一步发挥金砖作用、作出金砖贡献。

　　发展是各国不可剥夺的权利，不是少数国家的“专利”。面对各种困难和挑战，金砖国家要做发展振兴道路上的同行者，反对“脱钩断链”、经济胁迫，聚焦务实合作，特别是数字经济、绿色发展、供应链等领域，促进经贸和财金领域往来与交流，不断实现共同发展。

　　安全是发展的前提。国际安全不可分割，牺牲别国利益、谋求自身绝对安全，最终会伤及自身。金砖国家要坚持和平发展的大方向，巩固金砖国家战略伙伴关系，用好金砖国家外长会晤、安全事务高级代表会议等机制，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，就重大国际和地区问题加强协调，给热点问题降温去火。

　　多姿多彩是人类文明的本色，人类历史不会终结于一种文明、一种制度。金砖国家要弘扬海纳百川的精神，倡导不同文明和平共处、和合共生，尊重各国自主选择的现代化道路，用好各种机制深化人文交流，增进民心相通。

　　加强全球治理是国际社会共享发展机遇、应对全球性挑战的正确选择。金砖国家要践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，支持并加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对搞“小圈子”、“小集团”，引领金砖合作机制在全球治理体系中发挥更加重要的作用，发出更加响亮的金砖之声。

　　当地时间8月24日上午，金砖国家领导人第十五次会晤召开特别记者会，会议宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。这次历史性的扩员，体现了金砖国家同发展中国家团结合作的决心，再次证明了金砖机制的强大吸引力与感召力。这次扩员也是金砖合作的新起点，将为金砖合作机制注入新活力。齐心协力、携手前行，金砖合作大有可为，金砖国家未来可期，人类和平与发展的崇高事业必将行稳致远。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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