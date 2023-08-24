新华社北京8月24日电 题：金砖扩员：新起点新活力

新华社记者高文成

金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会24日宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。

这次扩员是历史性的，体现了金砖国家同发展中国家团结合作的决心，符合国际社会期待，符合新兴市场国家和发展中国家共同利益。越来越多国家渴望参与金砖合作，充分彰显了金砖合作机制的生命力、吸引力以及在国际事务中的战略价值，再次印证“大道不孤，众行致远”的道理。

发展中国家参与金砖合作的热情日益高涨，越来越多发展中国家申请加入金砖合作机制，这是对金砖合作取得丰硕成果的看重。发展是解决一切问题的总钥匙，是广大发展中国家的共同诉求与普遍期待，金砖合作机制聚焦合作发展是吸引力的关键所在。金砖国家一直将共同发展作为合作重点，携手推进落实联合国2030年可持续发展议程，增进五国及各国人民福祉。经过17年发展，金砖合作基础日益夯实，领域逐渐拓展，在贸易投资、能源资源、货币金融等领域取得丰硕成果。近年来，金砖国家又不断加强在供应链、物流链、农业和粮食安全、本币结算和跨境支付、疫苗研发和公共卫生等领域的广泛合作。埃及阿拉伯政治和战略研究中心副主席穆赫塔尔·戈巴希认为，越来越多国家希望加入金砖合作机制，昭示着这是一个富有吸引力的机制，在世界经济中拥有重要影响力。加入金砖合作机制将增进成员国之间的投资和贸易往来，有助于促进经济增长。

越来越多的国家参与金砖合作，体现出广大发展中国家对国际公平正义的追求。金砖国家始终秉持国际公平正义，在重大国际和地区问题上主持公道，提升新兴市场国家和发展中国家发言权和影响力。金砖国家一直是独立自主外交政策的倡导者、践行者，在重大国际问题上坚持从事情本身的是非曲直出发，说公道话、办公道事，不拿原则做交易，不屈从外部压力，不做别国的附庸。越来越多国家向往金砖、加入金砖，坚定捍卫自身合法利益、捍卫国际公平正义，体现了国际社会的民心所向、大势所趋。正如沙特政治分析人士优素福·阿明所说，很多发展中国家期待今后的国际秩序不应再有“非友即敌”的强迫站队。对于很多像沙特一样希望在这一新秩序形成过程中增加自身话语权的国家来说，加入金砖合作机制是实现这一愿景的重要机会。

金砖大家庭的不断壮大，势必将壮大发展中国家的声音，推动世界格局的深刻演变，为世界注入更多确定性、稳定性、正能量。金砖国家是塑造国际格局的重要力量，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，正在从根本上改变世界版图。新兴市场国家和发展中国家过去20年对世界经济增长的贡献率高达80%，过去40年国内生产总值的全球占比从24%增至40%以上。提升“全球南方”国家在全球治理中的代表性和发言权，是广大发展中国家的普遍期待，也是时代发展的必然方向。金砖合作机制的持续壮大，有助于巩固广大发展中国家联合自强的态势，有助于推动实现全球事务由各国共同治理、发展成果由各国共同分享。国际规则要依据联合国宪章宗旨和原则，由大家共同书写、共同维护，不能谁的胳膊粗、嗓门大，谁就说了算；要践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，支持并加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对搞“小圈子”、“小集团”，这些发展中国家的声音将更加响亮。

这次扩员是金砖合作的新起点。秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，让更多国家加入到金砖大家庭，集众智、汇群力，势必会让金砖的成色更足、影响更大，更好造福各国人民，也将推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，为促进世界和平与发展作出更大贡献。金砖合作大有可为，金砖国家未来可期。

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