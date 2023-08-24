新华社约翰内斯堡8月24日电（记者郝薇薇 杨依军）当地时间8月24日上午，国家主席习近平在约翰内斯堡出席金砖国家同非洲国家及其他新兴市场和发展中国家领导人对话会。

会议由南非总统拉马福萨主持，巴西总统卢拉、印度总理莫迪、俄罗斯总统普京（线上）和60多位非洲国家及其他新兴市场和发展中国家领导人或代表，以及联合国秘书长古特雷斯、新开发银行行长罗塞夫等国际和地区组织负责人出席。

习近平发表题为《勠力同心 携手同行 迈向发展共同体》的讲话。

习近平指出，发展承载着人民对美好生活的向往，是发展中国家的第一要务，也是人类社会永恒主题。今年是联合国2030年可持续发展议程的中期评估年。目前，多数可持续发展目标落实缓慢、令人担忧。全球发展事业面临巨大挑战。国际社会要以天下之利为利、以人民之心为心，推动发展问题重回国际议程的核心。要提高发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，支持发展中国家实现更好发展。要坚持真正的多边主义，构建全球发展伙伴关系，为共同发展营造安全稳定的国际环境。

习近平指出，中国始终同发展中国家同呼吸、共命运，过去是、现在是、将来也永远是发展中国家的一员！我提出全球发展倡议，就是为了让全世界聚焦发展，为落实可持续发展议程提供助力。去年，中国举办首届全球发展高层对话会，推出一系列发展合作举措，取得可喜进展。我们坚持发展优先，加大了资源投入，已经成立全球发展和南南合作基金，中国金融机构即将推出专项资金，专门用于落实全球发展倡议。我们坚持行动导向，深化了务实合作。200多个合作项目开花结果，减贫、教育、卫生等领域合作机制不断拓展。我们坚持创新驱动，增强了发展动能。聚焦绿色发展、新型工业化、数字经济等重点领域，推进新工业革命伙伴关系建设，助力高质量发展。我们坚持共克时艰，提升了发展韧性。启动中国－联合国粮农组织南南合作信托基金，向许多国家提供粮食援助、分享农业技术知识，发起全球清洁能源合作伙伴关系，助力实现能源安全。

习近平强调，中国是非洲的可靠朋友，过去10年向非洲提供大量发展援助，参与建设6000多公里铁路、6000多公里公路、80多个大型电力设施。下阶段，中国将同非洲国家开展更多合作，支持非洲增强自主发展能力，包括提供卫星测绘成套数据产品，实施“智慧海关”合作伙伴计划，协同联合国教科文组织开展“全球发展倡议助力非洲未来”行动，积极支持非洲实现可持续发展。让我们坚定信心，众志成城，携手构建发展共同体，不让任何一个国家在世界现代化进程中掉队。

与会领导人集体合影。

蔡奇、王毅参加对话会。

(责编：王禹蘅、杨牧)