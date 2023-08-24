新华社约翰内斯堡8月24日电

勠力同心 携手同行 迈向发展共同体

——在“金砖+”领导人对话会上的讲话

（2023年8月24日，约翰内斯堡）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的拉马福萨总统，

各位同事：

感谢拉马福萨总统组织这次对话会。很高兴同各位嘉宾会面，共商全球发展大计。

发展承载着人民对美好生活的向往，是发展中国家的第一要务，也是人类社会永恒主题。今年是联合国2030年可持续发展议程的中期评估年。目前，多数可持续发展目标落实缓慢、令人担忧。全球发展事业面临巨大挑战。

国际社会要以天下之利为利、以人民之心为心，推动发展问题重回国际议程的核心。要提高发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，支持发展中国家实现更好发展。要坚持真正的多边主义，构建全球发展伙伴关系，为共同发展营造安全稳定的国际环境。

各位同事！

中国始终同发展中国家同呼吸、共命运，过去是、现在是、将来也永远是发展中国家的一员！我提出全球发展倡议，就是为了让全世界聚焦发展，为落实可持续发展议程提供助力。去年，中国举办首届全球发展高层对话会，推出一系列发展合作举措，取得可喜进展。

——我们坚持发展优先，加大了资源投入。中方已经成立总额40亿美元的全球发展和南南合作基金，中国金融机构即将推出100亿美元专项资金，专门用于落实全球发展倡议。

——我们坚持行动导向，深化了务实合作。从亚洲到非洲，从太平洋岛国到加勒比海岸，200多个合作项目开花结果，减贫、教育、卫生等领域合作机制不断拓展。

——我们坚持创新驱动，增强了发展动能。全球发展倡议聚焦绿色发展、新型工业化、数字经济等重点领域，推进新工业革命伙伴关系建设，助力高质量发展。

——我们坚持共克时艰，提升了发展韧性。粮食安全和能源安全关乎国计民生。我们启动中国－联合国粮农组织南南合作信托基金，落实促进粮食生产专项行动，向许多国家提供粮食援助、分享农业技术知识。我们发起全球清洁能源合作伙伴关系，助力实现能源安全。

中国是非洲的可靠朋友，过去10年向非洲提供大量发展援助，参与建设6000多公里铁路、6000多公里公路、80多个大型电力设施。下阶段，中国将同非洲国家开展更多合作，支持非洲增强自主发展能力。这包括提供卫星测绘成套数据产品；实施“智慧海关”合作伙伴计划；协同联合国教科文组织开展“全球发展倡议助力非洲未来”行动，积极支持非洲实现可持续发展。

各位同事！

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”让我们坚定信心，众志成城，携手构建发展共同体，不让任何一个国家在世界现代化进程中掉队！

谢谢大家！

(责编：王禹蘅、杨牧)