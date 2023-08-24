新华社北京8月24日电 题：加强战略伙伴关系 推动全球治理变革——习近平主席在金砖国家领导人第十五次会晤上的重要讲话引发国际社会热烈反响

新华社记者

当地时间8月23日，国家主席习近平出席金砖国家领导人第十五次会晤并发表题为《团结协作谋发展 勇于担当促和平》的重要讲话。讲话引发国际社会热烈反响。

多国人士指出，习近平主席的讲话强调以金砖责任应对共同挑战，以金砖担当开创美好未来，将有力推动金砖国家巩固战略伙伴关系，推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展。他们表示，相信金砖合作将不断发展，为世界注入更多确定性、稳定性、正能量。

塑造国际格局的重要力量

“习近平主席的讲话从维护世界和平与发展的高度出发，受到与会人士的热烈欢迎！”聆听完讲话走出会场的南非总统经济顾问肯尼思·克里默说，习近平主席在讲话中强调秉承开放包容、合作共赢的金砖精神，为加强各领域合作提出中国方案，这不仅有助于提升金砖合作机制水平，还将有力团结新兴市场国家和发展中国家在国际政治与经济事务中发挥更大作用。

塞内加尔中国问题专家阿马杜·迪奥普非常认同习近平主席对“金砖”角色的定位。他说，金砖国家的蓬勃发展为世界和平与发展注入动力，成为塑造国际格局的重要力量。“正如习近平主席在讲话中所指出的，金砖国家始终秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，这不仅推动金砖合作迈上新台阶，也是金砖合作机制影响力不断增强的源泉所在。”

习近平主席指出，金砖国家“始终秉持国际公平正义，在重大国际和地区问题上主持公道，提升新兴市场国家和发展中国家发言权和影响力”，这一论断让土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢等学者深有所感。乔拉克奥卢称赞中国在促进金砖国家合作发展中发挥着卓越引领作用，认为金砖合作机制在国际舞台上的影响力日益提升，成为放大发展中国家声音、公正解决重大国际和地区问题以及完善全球治理的坚实平台。

印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学国际关系学院教授斯瓦兰·辛格说，金砖合作机制有别于西方大国主导的某些国际机制，为发展中国家和新兴经济体的协调合作提供了平台，具有多元性、灵活性的优势，呈现鲜明的时代特征。

“金砖合作机制为建设更加公正合理的世界秩序所作出的努力无法被忽视。”南非金砖国家事务协调人阿尼尔·苏克拉尔说，“金砖合作伙伴应携手并肩，共同努力。我们不是国际秩序的旁观者，我们是自己命运和未来的‘建筑师’，这就是我们想要通过金砖合作机制发出的声音。”

做发展振兴道路上的同行者

习近平主席在讲话中指出，发展是各国不可剥夺的权利，不是少数国家的“专利”。金砖国家要做发展振兴道路上的同行者，反对“脱钩断链”、经济胁迫。要聚焦务实合作，特别是数字经济、绿色发展、供应链等领域。

肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内对此深表赞同。他说，面对复杂严峻的国际形势和发展中国家面临的困难和挑战，金砖国家更应继续加强在经贸财金、政治安全、人文交流等各领域的合作与协调，巩固金砖国家战略伙伴关系。

依托金砖国家遥感卫星星座合作机制，探索建立“金砖国家全球遥感卫星数据与应用合作平台”，为各国农业、生态、减灾等领域发展提供数据支持。听到习近平主席谈到这一“中国方案”，巴西金砖国家政策研究中心主任安娜·加西亚欣喜不已。

“今年7月，我们统计了巴西亚马孙雨林消失面积，巴中合作的地球资源卫星提供的信息正是这一监测数据的重要来源。”加西亚表示，在金砖国家遥感卫星星座合作机制下，巴西和中国近年来在该领域的合作持续展现活力。“期待金砖国家在这一领域的合作进一步助力巴西和其他发展中国家在气象预报、灾害监测、雨林保护等方面实现数据共享，运用现代科技开展环境治理合作，实现可持续发展。”

习近平主席在讲话中提出金砖国家进一步拓展人工智能合作。南非政府通信和信息服务处代理处长诺蒙德·姆努夸深有感慨地说：“南非目前在人工智能领域发展相对落后，金砖国家在这一领域加强合作为我们提供了契机。金砖国家同意尽快启动人工智能研究组工作，进一步拓展人工智能合作，将更好造福各国人民。”

“印度尼西亚希望通过参与金砖合作机制，获得更多发展机遇。”印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，包括印尼在内的很多国家将金砖合作机制视为志同道合的发展中国家开展合作的平台。“印尼期待金砖合作机制为各国带来新的贸易和投资机会。”

埃及金字塔政治和战略研究中心专家赛义德·奥卡沙对习近平主席关于“要充分发挥新开发银行的作用”的表态印象深刻。他表示，新开发银行是一个非常重要的金融机构，未来它在国际金融体系中的作用不容小觑。金砖国家致力于深化各领域合作并拓展“金砖+”模式非常重要，有利于提升金砖国家在国际舞台的影响力并完善全球治理，为世界注入更多确定性、稳定性、正能量。

作为多年从事金砖国家媒体报道的专业人士，俄罗斯金砖电视台台长然娜·托尔斯季科娃对金砖国家间的人文交流议题尤为关注。她指出，金砖国家媒体加强合作，对全面报道涉双边或多边的重要话题大有裨益，既能促进各国人民相互了解，也有助于建立起文明交融互鉴的桥梁。

以金砖担当开创美好未来

仔细阅读习近平主席的讲话后，参与报道此次金砖国家领导人会晤的南非媒体人塔比索·穆莱齐·勒霍科表示，习近平主席强调金砖国家要团结协作，并指明金砖合作机制未来发展壮大的路径，“他的讲话给我们带来信心、增添动力”。

巴西ABC联邦大学“外交政策观察站”研究员费利佩·波尔图说，习近平主席在讲话中指出“世界进入新的动荡变革期，正在经历大调整、大分化、大重组，不确定、不稳定、难预料因素增多”，在这种局面下，金砖国家领导人会晤将推动“全球南方”合作，加强战略伙伴关系，有助于各方达成共识，共同应对挑战。

“金砖国家的交往、金砖国家的倡议正在惠及广大新兴经济体和发展中国家。”古巴国际政策研究中心研究员爱德华多·雷加拉多说，“作为多边合作的平台，金砖合作机制将推动国际关系民主化，推动团结、友谊和繁荣，这一合作机制正是努力推动构建人类命运共同体的明证。”

“中国一直主张金砖国家是推动世界多极化的重要力量，这一愿景正变得越来越清晰。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩说，在新的国际形势下，越来越多的国家申请加入金砖国家合作机制，既是金砖合作机制运行良好的最佳证明，也表明全球有潜力的经济体对金砖合作充满期待。

俄罗斯国际事务理事会专家谢尔盖·卢贾宁认为，金砖合作机制将日益受到欢迎，因为这一机制推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展，推动构建多极化世界格局。

“习近平主席在讲话中围绕金砖机制发展提出的重要主张展现了金砖责任和担当。”老挝人民革命党中宣部副部长万赛·塔维延认为，当前国际形势正在发生深刻复杂变化，发展中国家的安全和发展利益受到严重冲击。在此背景下，金砖合作机制不断壮大有利于团结广大新兴市场国家和发展中国家，推动全球治理体系更好直面发展中国家的正当关切和合理诉求，为世界和平发展凝聚更多共识。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：何毅、刘品然、杨威）

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