新华社北京8月24日电（记者徐壮）以“沟通世界：文化交流与文明互鉴”为主题的第六届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会，将由土库曼斯坦担任主宾国。文化和旅游部24日召开新闻发布会，介绍了本届敦煌文博会相关情况。

文化和旅游部国际交流与合作局副局长彭玉斌表示，除了继续设立主宾国展馆外，土库曼斯坦国家博物馆将牵头组织实施主宾国文化、艺术及文旅商品展览活动。

甘肃省文化和旅游厅厅长何效祖介绍，本届敦煌文博会安排了四方面主要活动：举行开幕式，1200多名中外嘉宾将出席开幕式；举办敦煌论坛；举办展览展示活动；安排文艺演出。目前已邀请到国内外约200家知名企业参会。

国家广播电视总局科技司副司长、一级巡视员孙苏川表示，敦煌文博会期间，将举办“推进智慧广电建设论坛”“丝绸之路影视剧创作论坛”和“广播电视和网络视听经纪人研讨会”。其中，“丝绸之路影视剧创作论坛”将发布“一带一路”十周年重点电视剧选题项目。

敦煌文博会期间，中国国际贸易促进委员会将与甘肃省人民政府共同主办2023丝绸之路国际商协会（敦煌）会议暨甘肃重点产业链对接洽谈会。中国贸促会产业促进部二级巡视员史冬立说，此次活动将进一步凝聚多国工商界、文化界共识，为丝绸之路沿线国家和地区搭建文化融合、产业联动、成果共享的平台。

第六届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会由文化和旅游部、国家广播电视总局、中国国际贸易促进委员会、甘肃省人民政府共同主办，将于9月6日至7日在甘肃省敦煌市举办。

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