新华社约翰内斯堡8月23日电（记者谢江）由中国银行约翰内斯堡分行与南非金山大学联合编制的《中国企业投资南非信心指数》报告23日在约翰内斯堡证券交易所发布。中南双方代表表示，该报告将为中南经贸合作提供参考。

当天，该报告在约翰内斯堡证交所举行的2023年金砖国家工商论坛系列活动“资本市场在推动经济可持续增长中扮演的角色”主题论坛上发布。报告聚焦南非监管及法律环境、市场状况和商业信心、商业成本及竞争力、国际因素四个模块，系统研究2012年至2022年南非投资环境的演变与发展。

中国银行约翰内斯堡分行行长陈隆建在发布仪式上表示，2023年是中南建交25周年，也是金砖“南非年”，中南经贸合作在两国经济社会发展中扮演着重要角色。该报告的发布旨在通过客观专业的调查与研究为双边经贸合作提供参考。

金山大学副校长瓦洛迪亚表示，金山大学联合中国银行编制的这份信心指数报告，有助于南非应对目前面临的重大区域性、全国性和全球性挑战。

据悉，联合编制组将基于南非经济环境的动态变化，不断完善研究方法和指标体系，致力于打造在中南经济合作发展中具有专业价值和持续影响的连续性报告。

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