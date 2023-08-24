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新华时评：日本核污染水强排入海贻害无穷

2023年08月24日14:21 | 来源：新华网
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　　新华社东京8月24日电 题：日本核污染水强排入海贻害无穷

　　新华社记者

　　8月24日，日本东北太平洋沿岸，东京电力公司开启了福岛第一核电站核污染水的正式排海。此后的数十年间，福岛核电站产生的污染水将持续排入大海。日本强排核污染水入海，已经造成和将要带来的后果怎么强调都不为过。

　　此举将对海洋环境带来的长期影响后果难测。

　　福岛第一核电站迄今储存的核污染水多达134万吨，东电制定的2023年度排放“指标”为3.12万吨，但毫无疑问以后会大幅增加排放量。同时，因用水冷却熔毁堆芯以及雨水和地下水等流过，每天继续产生大量高浓度核污染水。日媒援引专家的话评估，今后漫长期间，核污染水将源源不断产生并排入大海。且不说用来“处理”核污染水的系统寿命如何、可靠与否，仅积年累月排放的氚等核素总量就非常惊人，其对环境和生物的长期影响无从准确评估，不确定性就是最大的风险之一。

　　此举对国际法治构成严重挑战。

　　日本向来标榜“国际法治”，尤其热衷于将“海洋法治”挂在嘴边，但其强行排海之举明显不符合《联合国海洋法公约》《伦敦倾废公约》等相关规定。2020年，联合国人权高专办一份特别报告指出，福岛核污染水入海将影响生计和健康，涉及人权问题，但日方置若罔闻。日方无视“国际法治”尊严，违背国际道义责任和国际法义务，是在赤裸裸地挑战“国际法治”。

　　此举将对靠海吃海人群生计影响深远。

　　对于受到核污染水排海直接或间接影响的福岛渔民等国内民众，日本政府准备了数百亿日元的基金用于补偿，但受影响的远不止日本民众，对太平洋沿岸邻国、太平洋岛国等各国民众都会带来损失。半个多世纪前，美国在太平洋的马绍尔群岛进行几十次核试验，造成的严重后果至今犹在，众多岛国民众背井离乡。日本核污染水排海，对以海洋为生的人们势必带来打击。

　　此举打着“科学”名义损害了国际机构权威。

　　福岛核污染水处理，既是科学问题，也是态度问题。但日本处心积虑拉国际原子能机构为其核污染水排海行为站台，压制和过滤反对排海的科学界和环保界声音，利用国际原子能机构的评估报告打压异议，态度蛮横，既污名了“科学”精神，又损害了本该秉公直言的国际机构声誉。

　　此举还充分暴露美西方及其媒体的“双重标准”。

　　美西方国家和大多数媒体对日本强排核污染水不仅不批评质疑，还默认纵容乃至站台背书。这固然与那些国家距离日本地理位置远、切身利害少有关，但更重要的恐怕还是源于根深蒂固的“双重标准”。正如日本有识之士提出的灵魂拷问：换作是非西方盟友排放核污染水，日本会怎么反应？美西方会怎么反应？答案不言自明，“标准”肯定换了。因为日本是盟友、是西方阵营，美西方对日本排海采取了睁一只眼闭一只眼的态度，实际上充当了日本核污染水排海的“帮凶”。

　　然而，无论日本政府如何煞费苦心洗白核污染水排海，历史终将对此恶劣行径记下重重一笔。

(责编：崔越、刘叶婷)

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