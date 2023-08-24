新华社内罗毕8月24日电 通讯：中企造光伏电站造福肯尼亚千家万户

新华社记者黎华玲

在肯尼亚东北部加里萨郡，由中国企业承建的东非最大光伏电站加里萨光伏电站有效解决了当地用电短缺问题，持续为当地民众提供清洁电力，为肯尼亚发展注入绿色动能。

电力短缺一直是肯尼亚经济发展的一大障碍，该国至今未实现全民用电。水电是肯尼亚重要电力来源，但肯尼亚气候分雨季和旱季，水电供应极不稳定。

与此同时，肯尼亚太阳能发电潜力巨大。肯尼亚能源和石油监管局数据显示，该国太阳能发电潜力约1.5万兆瓦，大型光伏电站可有效改善当地电网电力供给不足的问题。

加里萨光伏电站由肯尼亚能源部筹建，中国进出口银行提供贷款，中国江西国际经济技术合作有限公司与晶科能源控股有限公司组成的联合体负责设计、采购、施工、安装及培训。

据了解，该电站装机容量为54.66兆瓦，可满足7万户家庭共计38万多人口的用电需求。

肯尼亚农村电气化和可再生能源公司专家汉宁顿·戈奇说，加里萨光伏电站已与肯尼亚国家电网连接，正逐步改善该国北部地区民众生产生活。

“以前我们经常停电，有时只能花大价钱用柴油发电机发电。”戈奇说，有了稳定和低成本的电力，加里萨等地区可以更好地发展工业和商业，为当地民众提供更多就业机会。

加里萨郡居民伊丽莎白·瓦妮库经营着一家小餐馆，稳定的供电让餐馆营业时间从“早7晚6”延长至“早7晚10”。“过去，餐馆冰箱里存放的肉常常因为停电而变质。自从有了光伏电站，我们再也不担心停电。营业时间延长，收入自然也增加了。”瓦妮库说。

和瓦妮库一样，当地农民哈伦·贾亚将生活质量提高归功于持续稳定的电力供应。“现在我的农场靠电力抽水灌溉，节省了挑水灌溉的时间和人力。得益于光伏电站，农场规模逐年扩大。”贾亚算了一笔账，有了光伏电站，他每个月可节约上百美元电费。

对于中非在光伏产业领域的合作，江西国际经济技术合作有限公司肯尼亚加里萨太阳能项目经理刘懿超充满信心。他说，光伏电站项目建设周期短，装机容量大，能立竿见影地解决当地用电短缺问题。“帮助非洲开发绿色能源，惠及非洲民众，是当下中国企业走进非洲的使命之一。”

肯尼亚电力行业协会主席乔治·阿卢鲁说，在可再生能源领域，中国拥有丰富的经验和先进的技术设备，而肯尼亚拥有丰富的可再生能源，双方合作将为肯尼亚乃至非洲的绿色发展注入动能。

(责编：崔越、刘洁妍)