新华社北京8月23日电（记者邵艺博、冯歆然）针对日本政府宣布将于8月24日启动福岛核污染水排海一事，外交部发言人汪文斌23日在例行记者会上应询表示，中方不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日。如果日方一意孤行，就必须为此承担历史责任。

汪文斌表示，外交部副部长孙卫东22日召见日本驻华大使垂秀夫，就此向日方提出严正交涉。中方指出，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，执意宣布即将启动福岛核污染水排海。这一行径公然向包括中国在内的周边国家和国际社会转嫁核污染风险、将一己私利凌驾于地区和世界各国民众长远福祉之上，极其自私自利，极不负责任。中方表示严重关切和强烈反对。

“海洋是全人类赖以生存的蓝色家园，不容日方随意倾倒核污染水。日方强推核污染水排海，无疑是在拿全球海洋环境和全人类健康当赌注。”汪文斌说，如果日方真有诚意解决邻国的关切，就应当立即停止强推排海计划，在不预设结果的前提下开展交流，充分讨论所有可能的安全处置方案。

汪文斌表示，中方强烈敦促日方撤销错误决定，停止强推核污染水排海计划，以真诚态度同周边邻国善意沟通，以负责任方式加以处置，避免对全球海洋环境造成不可预测的破坏和危害。“如果日方坚持强推排海计划，中国政府将采取必要措施，坚定维护海洋环境、食品安全和公众健康。”

“覆水难收，我们不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日。如果日方一意孤行，就必须为此承担历史责任。”他说。

针对有外媒借机炒作中国核电站正常运行排水一事，汪文斌表示，中方已经多次指出，日本福岛核污染水是经过核电站熔化堆芯的水，这种污染水同核电站正常运行排水完全不是一码事，两者的性质不同、来源不同、处理难度不同。

“日方有意把这两者混为一谈，恰恰表明日方在这个问题上不讲科学，有意蒙蔽国际社会。”汪文斌说。

汪文斌表示，两年多来，福岛核污染水排海计划的正当性、合法性、安全性一直受到国际社会的质疑。日方迄未解决国际社会关于核污染水净化装置的长期可靠性、核污染水数据的真实准确性、排海监测安排的有效性等重大关切。中方等利益攸关方也多次指出，如果核污染水是安全的，就没有必要排海，如果不安全，就更不应该排海。

“日本强推核污染水排海，不正当、不合理、不必要。我们奉劝日方，不要从一己私利出发，将核污染的风险转嫁给全人类。”他说。

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