新华社巴格达8月23日电（记者董亚雷）伊拉克领导人23日与到访的土耳其外长菲丹就水资源、地区安全、双边关系以及经贸合作等问题举行会谈，强调加强两国在水资源和安全领域合作的重要性。

伊拉克总统办公室当天发表声明说，总统拉希德在会见菲丹时强调，伊拉克正遭受严峻的水资源危机，底格里斯河和幼发拉底河及其伊土两国边境支流的水流量减少极大影响了伊人民公共生活，双方有必要就伊拉克获得充足的水资源达成共识。菲丹表示，土耳其希望与伊拉克共同采取行动，找到解决伊水资源短缺的方案。

伊拉克总理办公室当天也发表声明说，总理苏达尼与菲丹就双边关系、巩固各层级合作、加强经贸伙伴关系以及打击恐怖主义等问题进行了探讨。

22日晚，菲丹抵达伊拉克首都巴格达后与伊外长侯赛因举行了会谈。侯赛因在会后召开的联合记者会上说，干旱严重威胁伊拉克经济与农业发展，底格里斯河和幼发拉底河的主要水源来自土耳其，两国应共同采取行动解决水资源短缺问题。菲丹表示，土耳其愿与伊拉克就解决水资源问题成立联合委员会。

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