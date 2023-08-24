新华社联合国8月23日电 中国常驻联合国副代表耿爽23日说，个别国家在叙利亚境内持续强化非法军事存在，中方对此深表关切。

耿爽当天在安理会叙利亚政治问题公开会上发言强调，叙利亚主权和领土完整必须得到尊重。中方敦促外国军队立即结束在叙利亚境内的非法驻扎和非法军事行动，立即停止对叙利亚境内自然资源的非法掠夺。

耿爽表示，政治解决是叙利亚问题的根本出路。中方支持联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒按照“行动对行动”思路，就落实安理会第2254号决议同各方广泛接触，期待宪法委员会会议根据“叙人主导、叙人所有”的原则尽早恢复举行。中方期待阿拉伯国家充分展现团结，为政治解决叙利亚问题提供更多助力。域外国家应当停止一切阻挠干扰和解的言行，为区域国家对话协商营造良好氛围。

耿爽说，叙利亚境内反恐形势依然严峻。中方支持叙利亚政府为打击恐怖主义、维护安全稳定采取必要措施。国际社会应当根据国际法和安理会决议，以零容忍的态度打击所有恐怖势力，彻底斩断其武器、人员和资金来源，并敦促有关方面停止对恐怖势力的纵容、包庇和政治利用。

耿爽指出，安理会本月3次审议叙利亚问题的做法并非最佳方案，应考虑合并审议或做出更合理的安排。

(责编：胡永秋、袁勃)