新华社亚的斯亚贝巴8月23日电（记者汪平）中国驻非盟使团团长胡长春大使22日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举办的媒体智库吹风会上表示，金砖合作机制已成为新兴市场国家和发展中国家合作的重要平台。

胡长春说，金砖国家领导人第十五次会晤是新冠疫情以来，金砖国家领导人首次举行面对面会晤，意义重大。中方相信，金砖国家领导人再次聚首南非，共绘金砖发展蓝图，必将为金砖合作注入新的强大动力。

胡长春表示，金砖国家坚持真正的多边主义，聚焦共同发展，在全球多边框架下坚决捍卫发展中国家利益，为推动落实联合国2030年可持续发展议程做出不懈努力。金砖国家坚持开拓创新，推动建立新工业革命伙伴关系，紧跟数字经济发展趋势，为可持续发展和创新合作打造人才库。

金砖国家坚持开放包容。2017年厦门会晤期间，中国作为轮值主席国，开创性提出“金砖+”合作理念，为新兴市场国家和发展中国家融入金砖合作敞开大门。中方期待在今年金砖国家领导人会晤上，金砖扩员能取得新的进展。

胡长春指出，中方高度重视金砖国家合作进程，支持南非办好今年的金砖会晤，传递团结合作的积极信号。金砖合作机制自成立以来，就同广大发展中国家的命运紧紧联系在一起。非洲是发展中国家最集中的大陆，金砖国家与非洲是天然的合作伙伴。

今年的金砖会晤主题为“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”，其间还将举办“金砖+”对话会和中非领导人对话会。

胡长春说，中国和非洲国家一直是好朋友、好伙伴、好兄弟。在双方共同努力下，中非全面战略合作伙伴关系快速发展，形成了全方位、多层次、宽领域的合作格局，惠及中非亿万人民。中方期待以此次金砖会晤为契机，加强金砖国家同非洲国家伙伴关系，助力非洲一体化，打造繁荣非洲。

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