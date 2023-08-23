新华社霍尼亚拉8月23日电 题：一针一罐总关情——中国海军“和平方舟”号医院船为到访国提供中医诊疗服务记事

黎云 徐巍

这是中国海军“和平方舟”号医院船最大的诊室，60平方米左右，摆设了7张病床。3台诊疗推车上，摆放着大大小小的玻璃罐和艾灸盒子。空气中，弥漫着艾草燃烧后的焦香。

47岁的戈蒂弗雷拔完火罐下了床，眼睛里满是惊奇。“太好了！”他竖起大拇指，对中医大夫张璇说，“能不能再帮我看一下这里？我已经疼痛到无法走路。”

张璇又用银针给戈蒂弗雷扎了几个穴位。

8月22日，是“和平方舟”访问所罗门群岛并开展医疗服务的第四天。这天，中医科迎来了执行“和谐使命-2023”任务以来的最大单日门诊量——97名当地民众慕名而来。

连日来，“和平方舟”到访了多个国家。在汤加，一位当地老妇人拿着一个艾灸盒登上“和平方舟”：“等了5年，终于又等来了你们。”这个艾灸盒是2018年“和平方舟”上的中国医生留给她的。

做完治疗后，中医大夫董莉又送了老人几十根艾灸条。

在瓦努阿图的埃拉克村，48岁的居民科瑞斯提右后侧背痛已有两年。首次体验中医诊疗，科瑞斯提看到中医大夫赵婧手上的火罐，显得有些紧张。

赵婧一边流利地上罐，一边轻声安慰：“放轻松。”拔罐结束，科瑞斯提从睡梦中醒来，满脸不可思议：“太神奇了！”

传统的中国医术，不仅深受到访国民众欢迎，也受到多国政要的称赞。

此次“和谐使命-2023”任务，中医大夫王丽娜和同事们已经先后接待了基里巴斯总统塔内希·马茂，汤加国王图普六世、首相胡阿卡瓦梅利库，瓦努阿图总理卡尔萨考，所罗门群岛总理索加瓦雷以及上百名前来参观或体验中医诊疗的政要。

在基里巴斯，马茂总统体验了耳穴治疗后说：“对缺医少药的基里巴斯而言，中医操作十分方便，我们非常需要这样的医术。”

在所罗门群岛，卫生部长托加马纳在参观中医诊疗后评价：“中医也可以成为所罗门群岛医疗体系的一部分。”

艾灸、针灸、拔罐、刮痧、推拿……39岁的瑞秋·瓦蕾是所罗门群岛国家转诊医院的一名女医生。这几天，她常来到“和平方舟”，跟在张璇身后，学习如何用这些细小的银针、透明的玻璃罐和艾灸条给患者看病。

“睡眠不好，可以针灸耳朵上的神门穴；针灸、拔罐可退热醒神；艾灸有助于健康。”瑞秋学得有模有样。

2022年，随着中国《“十四五”中医药发展规划》出台，中医药文化进一步深入千家万户，也进一步走向世界各地。这一次，“和平方舟”载着这门古老的医术，漂洋过海，继续在南太平洋播下中医药文化的种子。

每次前出村庄、学校开展医疗服务和文化联谊时，中医都是小分队的“标配”，针灸、拔罐和穴位按摩等治疗手段独具魅力。

每一次演示和治疗后，都会有不少孩子找学校或孔子学院的中文老师，要求报名学习中国语言和文化。

中国海军“和平方舟”号医院船7月3日从舟山起航，截至8月23日，诊疗民众超过2.5万人次，开展手术111例，其中近两千人体验或接受了中医诊疗。

(责编：王禹蘅、杨牧)