新华社北京8月23日电 题：金砖国家这支积极、稳定、向善的力量将蓬勃发展

新华社评论员

这是历史赋予的深刻启迪，也是面向未来的坚定信心。“无论有多少阻力，金砖国家这支积极、稳定、向善的力量都将蓬勃发展。”在2023年金砖国家工商论坛闭幕式上的致辞中，习近平主席发出深化团结合作、应对风险挑战、共建更加美好的世界的时代强音，为做大做强金砖合作机制凝聚共识与合力，为地区和世界和平增添更多稳定性，为共同发展和全球治理带来更多正能量。

作为新兴市场国家和发展中大国的重要合作平台，金砖合作机制已经成为促进世界经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量。金砖五国秉持多边主义，倡导公平正义，就国际和地区重大问题发出声音、提出方案；积极推动全球经济治理改革，提升新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权；高举发展旗帜，带头落实千年发展目标和可持续发展目标，加强同广大发展中国家对话合作，谋求联合自强。新兴市场国家和发展中国家过去20年对世界经济增长的贡献率高达80%，过去40年国内生产总值的全球占比从24%增至40%以上。实践证明，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，正在从根本上改变世界版图。

近年来，金砖国家秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，书写了不同制度、不同文化、不同地域国家携手发展的精彩故事，成为南南合作的一面金字招牌。平等相待、求同存异，务实创新、合作共赢，胸怀天下、立己达人……金砖精神在实践中不断升华，为五国人民带来福祉，也让世界因金砖合作而有所不同。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，谋发展、求合作成为发展中国家的共同追求。如今，20多个国家正在叩响金砖的大门，越来越多国家渴望参与金砖合作，充分展现金砖合作机制的强大生命力和影响力。金砖国家同50多个国家聚首南非，不是拉谁选边站队，不是搞阵营对抗，而是打造和平发展的大格局。秉持金砖精神，不断深化金砖战略伙伴关系，拓展“金砖+”模式，积极推进扩员进程，深化同其他新兴市场国家和发展中国家团结合作，引领金砖合作机制在全球治理体系中发挥更加重要的作用，必将推进世界多极化和国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量。

当今世界是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。各国人民企盼的，不是“新冷战”，不是“小圈子”，而是一个持久和平、普遍安全的世界，一个共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。这是历史前进的逻辑、时代发展的潮流，也是金砖合作蓬勃发展、永不褪色的根本动力。大道之行，天下为公。无论是推动构建人类命运共同体，还是提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中国始终心系人类前途命运，坚定不移做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。作为发展中国家、“全球南方”的一员，中国坚定站在历史正确一边，始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，为推进金砖合作和南南合作、推动世界和平与发展提供更多更好的中国智慧、中国方案、中国力量。

“南非和其他全球南方国家都希望同中国加强团结合作，更好共同应对挑战，推动建立更加平等、公正、合理的国际秩序。”南非总统拉马福萨所言，道出了各国的普遍心声。站在人类社会的关键当口，只要各国把握大势、团结一心、加强合作，就无惧前进道路上的任何风险挑战，就一定能推动人类发展的巨轮驶向更加光明的未来！

(责编：王禹蘅、杨牧)