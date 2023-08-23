新华社苏瓦8月23日电（记者郭鑫惠）针对日本政府将于8月24日启动福岛核污染水排海的决定，太平洋岛国政要和反核人士强烈谴责日本启动核污染水排海方案，并敦促日本政府撤回这一决定。

瓦努阿图副总理兼外交部长马泰·塞里玛雅23日在该国首都维拉港举行的第22届美拉尼西亚先锋集团领导人会议上呼吁，太平洋地区需采取强有力的行动抵制日本这一行径，“除非能毫无争议地证明核污染水是安全的，否则日本不能将核污染水排入大海”。塞里玛雅敦促日本撤回福岛核污染水排海决定，并认真考虑其他代替方案。

斐济反核人士、太平洋教会会议秘书长詹姆斯·巴格万表示，日本没有足够的数据充分验证将福岛核污染水排放到太平洋的安全性，也未对所有可能产生的影响进行过研究。目前的海洋环境已然不容乐观，没有人知道将核污染水排入大海会对海洋生物产生怎样的危害。据悉，太平洋教会会议将联合斐济其他民间团体于25日在首都苏瓦集会，谴责日本核污染水排海。

日本共同社19日至20日开展的全国舆论调查结果显示，超过八成受访者认为日本政府就核污染水的说明“不充分”。

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