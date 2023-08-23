新华社北京8月23日电 题：“全球南方”同呼吸共命运

新华社记者高文成

国家主席习近平22日向约翰内斯堡金砖国家工商论坛闭幕式发表致辞时说，作为发展中国家、“全球南方”的一员，中国始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，推动增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。

“全球南方”源自“南方国家”，是新兴市场国家和发展中国家的集合体。独立自主的政治底色、发展振兴的历史使命、公道正义的共同主张是“全球南方”国家的共性。当今时代，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，正在从根本上改变世界版图。作为世界上最大的发展中国家，中国与其他发展中国家有着相同的历史遭遇、奋斗历程，面临着共同的发展难题和任务，对当前国际秩序和全球治理有着相近的看法和诉求，是“全球南方”大家庭的天然成员。正因如此，联合国开发计划署2004年发布的《打造全球南方》报告明确将中国列为“全球南方”国家。

独立自主是“全球南方”共有的政治底色。新兴市场国家和发展中国家大多是从殖民主义的历史泥淖中走出来的，经历千辛万苦，付出巨大牺牲，获得了民族独立，不断探索符合自身国情的发展道路，因此深知独立自主的重要性。环顾今日世界，强权政治、霸权行径扰乱世界安宁，严重威胁国际和平稳定，“全球南方”国家普遍面临抵制外部干预渗透、维护政治安全和政权安全的重要使命。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，始终根据事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，维护国际关系基本准则，维护国际公平正义。中国尊重各国主权和领土完整，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对冷战思维，反对干涉别国内政，反对搞双重标准，这也正是广大发展中国家的共同心声。阿尔及利亚总统特本说，当前国际格局很不平衡，中方为推动建设更加开放包容的世界、形成更加公正合理的国际秩序发挥了关键作用。

发展振兴是“全球南方”共担的历史使命。图发展谋振兴，是广大发展中国家的共同诉求。新中国成立伊始，中国即开始向有关国家提供援助，为发展中国家争取民族独立和解放、促进经济社会发展提供有力支持，奠定了中国与广大发展中国家长期友好合作的坚实基础。近10年来，中国坚持把发展置于国际议程中心位置，进一步凝聚促发展的国际共识，维护发展中国家正当发展权利。习近平主席提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”等新理念新倡议，倡导正确义利观和真实亲诚、亲诚惠容等外交理念，为破解全球发展难题贡献了中国智慧、中国力量。习近平主席提出的全球发展倡议日益走深走实，各领域合作项目蓬勃开展，得到国际社会广泛支持，有力推动国际社会走共同发展之路，重振联合国2030年可持续发展议程。中国式现代化的成功实践打破了“现代化＝西方化”的迷思，为更多渴望发展而保持自身独立性的国家带来了重要启示。冈比亚外长坦加拉表示，中国的成功实践激励许多发展中国家努力寻找适合自身国情的减贫方案，有效促进发展和繁荣。

公道正义是“全球南方”秉持的共同主张。“全球南方”普遍不满于西方国家鼓吹并试图强加给发展中世界的所谓“基于规则的国际秩序”，主张推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。乌克兰危机全面升级以来，新兴市场国家和发展中国家普遍支持劝和促谈、坚决抵制煽动阵营对抗的霸权行径。中国发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出标本兼治的解决方案，得到国际社会普遍认同和赞誉。面对不太平的世界，国际社会迫切希望消除冲突和战争的根源，找到世界长治久安的根本之策。习近平主席提出全球安全倡议，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，致力于营造公道正义、共建共享的安全格局。中国在全球事务中为发展中国家仗义执言、纾困解难。中国一贯主张国际大事要由各国共同参与，国际规则要由各国共同制定。中国积极倡导和践行真正的多边主义，推动各国权利平等、规则平等、机会平等，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中国没有称王称霸的基因，没有大国博弈的冲动，坚定站在历史正确一边，坚定奉行“大道之行，天下为公”。

作为发展中国家、“全球南方”的一员，中国过去、现在、将来都坚定和发展中国家站在一起，中国在联合国这一票永远属于发展中国家，永远属于世界上伸张正义的一方。随着新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，国际社会对建立平等包容、合作共赢的国际关系的呼声更加响亮，以金砖国家为代表的“全球南方”将更加团结起来，发出正义呼声，成为推进发展合作、维护公平正义的中流砥柱，共同把构建人类命运共同体理念转化为行动、愿景转化为现实。

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