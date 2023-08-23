新华社约翰内斯堡8月23日电 金砖国家工商论坛22日在南非约翰内斯堡桑顿会展中心举行。金砖国家领导人在闭幕式上围绕共同发展繁荣、应对风险挑战、共建更加美好的世界等发表致辞。

金砖国家轮值主席国南非总统拉马福萨首先发表致辞。他说，过去十年，金砖国家经济发生的变化对改变全球经济格局发挥重要作用，金砖国家已成为世界经济增长的强大引擎。然而，新一波保护主义和随之而来的单边措施带来的影响破坏了全球经济增长和发展。他呼吁工商界携手合作，寻找解决方案，应对各类挑战。拉马福萨还表示，非洲是一个在各领域的工业化进程中充满巨大机遇的大陆，可以与金砖国家在基础设施、农业、制造业、新能源、数字经济等领域加强合作。

巴西总统卢拉表示，金砖国家经济总量占全球经济总量的四分之一，随着金砖合作机制“扩容”，这种重要性还将进一步增强。他引述国际货币基金组织的预测说，工业化国家的经济增速将从2022年的2.7%放缓至2024年的1.4%，而发展中国家今年的预计增速为4%，这表明经济的活力在南半球，金砖国家是其驱动力。

俄罗斯总统普京当天以视频方式发表致辞。他说，金砖国家全方位的伙伴关系和协作不仅为确保金砖五国可持续发展作出了重大贡献，而且总体而言，有助于改善世界经济形势，有助于实现联合国制定的全球发展目标以及消除贫困、消除饥饿和加强粮食安全等目标。普京表示，相信金砖国家工商论坛和金砖国家工商理事会将继续开展创造性工作，深化五国工商界联系，共同实施新的互利项目。

印度总理莫迪说，2009年金砖国家领导人举行首次会晤时，世界正努力走出金融危机，当时金砖国家合作机制的出现为全球经济带来一线希望。当前，世界仍在应对新冠疫情、紧张局势和争端带来的经济挑战，金砖国家可以再次发挥重要作用。通过结合彼此的优势，金砖国家可以为整个世界，特别是“全球南方”的福祉作出重大贡献。（参与记者：华迪、卞卓丹、谢江、易凌）

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