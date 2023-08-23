新华社东京8月23日电 题：日本强排核污染水自毁国家形象

新华社记者

日本政府22日宣布将于24日开始将福岛核污染水排海，启动了日本蓄意“加害”海洋环境的序幕。这一过程可能长达数十年，对海洋和人类健康带来的风险不可预测、不可把控。日本政府充当生态环境破坏者、全球海洋污染者，是在自毁国家形象。

自从日本政府2021年4月宣布福岛核污染水排海计划以来，这一计划的正当性、合法性、安全性、长期可靠性始终备受质疑。日本政府精心安排的国际原子能机构评估报告并未能打消国际社会和日本国内的疑虑和担忧。长时间、高流量、大范围向海洋排放核污染水是史无前例的事，谁也无法准确“预测”会带来哪些后果。而覆水难收，一旦产生严重后果，到时恐怕一切为时已晚。

正如国际原子能机构相关评估报告指出，福岛核污染水排海的责任主体是日本当局。22日在日本内阁成员会议决定排海日期之际，日本首相岸田文雄声称，日本政府将对未来数十年的排海负起责任。日本政府或许想对本国渔民展现负责姿态。但日本政府的这一行为之影响所及远超其主权行使范围。试问日本政府：如何对必然受影响的海洋环境和以海洋为生的他国民众负责？归根到底，这就是一种极端自私自利、极不负责任的国家行为。

更何况，此前的斑斑劣迹已经证明，日本政府的“负责”承诺和东京电力公司（简称东电）的“安全”保证信用度并不高。2011年3月福岛核事故的发生，部分祸因即可归咎于日本政府和东电长期营造的“安全神话”。而在核事故善后处理过程中，东电时不时曝出隐瞒负面事实、篡改不利数据等行径，日本政府则将精力放在了公关游说和诱导舆论上，甚至对有切身利害、提出关切的邻国倒打一耙。

日本政府和东电“不可信”的典型事例是，二者2015年明确向日本渔业界承诺，不获利益相关方认可将不会随意处置核污染水。但就在日本渔业界代表本月21日重申反对核污染水排海的第二天，岸田政府就强行决定了排海日程，东电同一天宣布了2023年度排放3.12万吨“处理水”的数值目标。可见，核污染水排海早就是日本政府和东电的“既定方针”，其他种种“承诺”不是缓兵之计，就是瞒天过海。日本政府宣布排海日期后，日本全国和福岛县的渔业团体均强调，反对立场不变。也就是说，日本政府和东电又食言失信了。

从既往侵略战争历史看，日本是有隐瞒和抹杀“加害”行为“基因”的。而此次，日本行为的“加害”对象是全球海洋环境。大海不会发声，但国际社会不应沉默。日本政府强排核污染水，是对历史、对全球海洋环境、对全人类健康和对子孙后代不负责。如果一意孤行，日本恐将永远背负蓄意祸害海洋环境的恶名。

(责编：崔越、刘洁妍)