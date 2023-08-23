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南非继续保持我国在非洲第一大贸易伙伴地位

2023年08月23日14:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月23日电（记者邹多为）海关总署23日发布数据显示，2022年中国对南非进出口3771.3亿元，比上年增长8.6%；今年以来进一步提速，前7个月中南双边贸易2261.5亿元，同比增长10.5%，南非继续保持中国在非洲第一大贸易伙伴地位。

　　据海关统计，今年前7个月，中南双边贸易占我国对非洲进出口总值的19.9%，拉动我国对非洲进出口整体增长2个百分点。同期，尼日利亚、安哥拉为我国在非洲第二和第三大贸易伙伴，分别进出口952.9亿元和826.3亿元，占中非贸易总值的8.4%和7.3%。

　　与此同时，面对严峻复杂的国际形势，中非携手同行，经贸合作取得丰硕成果，中国已连续14年稳居非洲最大贸易伙伴国地位。据海关统计，2022年中国对非洲进出口1.87万亿元，同比增长14.8%；今年前7个月，中非贸易规模1.14万亿元，同比增长7.4%，良好发展势头延续。

　　具体来看，船舶、汽车等机电产品主导我国对非洲出口。前7个月，我国对非洲出口7095.9亿元，同比增长20%。其中，机电产品出口3551.6亿元，增长32.5%，占同期我国对非洲出口总值的50.1%，拉动对非出口整体增长14.7个百分点；船舶、汽车分别出口243.9亿元、194.2亿元，分别增长81.3%、26.1%。

　　进口产品以原油、金属矿砂和农产品为主。我国是非洲最大出口目的国，前7个月，我国自非洲进口4266.5亿元。其中，分别进口原油、金属矿砂、未锻轧铜及铜材1175.1亿元、1150.8亿元、573.7亿元，合计占同期我国自非洲进口总值的68%。同期，自非进口农产品236.6亿元，增长20%，占5.5%。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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