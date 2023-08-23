中华人民共和国和南非共和国联合声明

（2023年8月22日）

应南非共和国总统西里尔·拉马福萨邀请，中华人民共和国主席习近平于2023年8月22日对南非共和国进行国事访问。两国元首就中南、中非合作和共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成一系列重要共识。

一、双方高度评价自1998年建交25年来中南关系取得的长足发展，认为两国关系发展势头强劲，政治关系持续深化，经济交往不断加强，技术合作蓬勃发展，人文交流富有成效，在多边场合保持良好沟通协作，不仅展现了中南友谊的坚实基础和两国合作的强大韧性，也表明两国关系越来越具有战略性影响。面对层出不穷的全球挑战，双方携手发展全面战略伙伴关系，积极构建高水平中南命运共同体，为中非关系、南南合作共同发挥积极作用。

二、双方重申尊重并支持各自选择的社会经济可持续发展道路和公正转型。南方高度评价十年来中国取得的伟大发展成就，并认为中国式现代化道路为南非提供了许多经验，相信中国将全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中方高度赞赏南非致力于建设多元融合的现代化国家，相信南非国家发展规划将不断取得新的成就。

三、南方承诺在涉及中方核心利益和重大关切问题上继续予以支持。南非重申坚定奉行一个中国政策。中方重申尊重和支持南非为维护国家利益、促进经济社会发展和民生改善所作的努力。双方一致认为，元首外交对于中南关系发展具有特殊重要意义。双方同意保持两国元首间的经常性接触，就共同关心的重大问题加强沟通与协调，引领双边关系发展。双方将充分发挥中南国家双边委员会、战略对话、中国全国人大和南非国民议会定期交流、中南高级别人文交流等机制作用，深化治国理政交流，并以此带动民间、地方等各层级各领域交往，促进合作。

四、双方认为“一带一路”倡议提出十年来，已成为互利共赢的国际合作平台。双方愿加强共建“一带一路”倡议与“经济重建和复苏计划”对接，承诺继续加强在基础设施和物流、贸易投资、制造业、农产品加工、能源资源、金融、数字经济、科学技术、绿色发展等重点领域合作。

五、双方认为《中南十年合作战略规划（2020—2029）》对两国各领域合作具有全面重要指导作用，承诺继续通过两国年度战略对话机制等加强协调与督促落实，定期进行回顾和评估，确保《规划》及时得到全面、有效落实，推动互利合作，实现共同繁荣。

六、双方积极评价两国经贸合作成就，特别是中国是南非在全球最大贸易伙伴，南非是中国在非洲最大贸易伙伴。双方愿充分发挥中南联合工作组、经贸联委会等机制作用，进一步对接合作需求，优化贸易结构，扩大市场准入，加强相互投资，确保产业链供应链稳定与安全。双方鼓励两国工商界进一步探索扩大双边贸易的创新途径，在相关原材料产地附近增加制造业基地，增加南非高附加值产品和优质农产品对华出口，加大对制造业和装配业投资，加强技能和技术转让，促进当地就业。

七、中方承诺将继续支持南非应对能源安全挑战，包括在发电和输电基础设施方面，积极参与南非主办的投资大会等活动。南方将积极参加中国国际进口博览会、中非经贸博览会，支持两国经贸代表团互访。南非对中国将南非列入恢复中国公民出境团队游首批20个国家名单表示欢迎。南非支持增加南非和中国之间直飞航班频次。

八、双方高度重视两国人文领域交流共鉴，充分肯定中南高级别人文交流机制作用，对今年2月在开普敦举行的机制会议表示满意，承诺继续加强两国在减贫战略、文化、妇女、青年、教育、体育、卫生、媒体、旅游、地方等领域交流合作，不断加深彼此理解和友谊，夯实双边关系的社会和民意基础。

九、双方强调有必要捍卫、促进并加强多边应对气候变化努力，将共同努力推动2023年12月在阿联酋举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功。

十、双方一致认为金砖国家合作对实现更具代表性和更公平的全球治理秩序、促进更具包容性的全球增长具有重要作用。双方承诺继续支持金砖国家在三大支柱领域的合作发展，同其他金砖成员共同努力，深化各领域务实合作，推动金砖扩员取得进展。中方支持南非担任今年金砖国家主席国，支持南非引导金砖国家同非洲和“全球南方”国家加强合作，祝贺金砖国家领导人第十五次会晤取得成功。

十一、双方一致同意，继续加强在国际事务和多边机构中的合作，共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的公平国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，共同维护发展中国家权益，尊重国家主权和领土完整。南非注意到中国在包容性多边主义的基础上为促进和发展国家间关系所作努力，赞赏中国在促进全球和平合作方面发挥的领导作用。中方支持南非在联合国、二十国集团等多边机制中发挥更大作用。中方支持南非在2025年担任二十国集团主席国。双方一致认为，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，将坚持劝和促谈，为政治解决该问题发挥建设性作用。中方对非洲和平代表团近期斡旋危机表示欢迎。

十二、双方欢迎中非合作成就，充分肯定中非合作论坛对推进中非全面战略合作伙伴关系的重要作用。中方高度赞赏南非为中非合作论坛以及中非关系发展所作贡献。双方同意就中非合作论坛事务加强磋商和协调，共同落实好《达喀尔行动计划（2022—2024）》框架内各领域务实合作。

十三、双方决心进一步加强非洲事务合作，支持非洲联盟和平解决非洲冲突。中国将继续支持非洲大陆自由贸易区建设和非洲一体化进程，支持非洲国家和地区组织在非盟主持下以非洲方式自主解决非洲问题的努力，支持非盟早日加入二十国集团，支持非盟《2063年议程》第二个十年执行计划。

十四、在国事访问结束时，双方领导人共同见证了双边合作文件的签署。

十五、中方对拉马福萨总统及南非政府和人民接待习近平主席表示感谢。

（新华社比勒陀利亚8月22日电）

《 人民日报 》（ 2023年08月23日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)