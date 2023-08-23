新华社比勒陀利亚8月22日电 中国国家主席习近平于2023年8月22日对南非进行国事访问，成果清单如下：

一、中南双方发表《中华人民共和国和南非共和国联合声明》。

二、双方签署或达成一致的合作文件

1.《中南关于同意深化“一带一路”合作的意向书》

2.《中华人民共和国商务部和南非共和国总统府电力部关于推动新能源电力投资合作的框架协议》

3.《中华人民共和国科学技术部与南非共和国科学创新部关于加强科技创新合作的谅解备忘录》

4.《中华人民共和国商务部和南非共和国贸易、工业和竞争部关于深化蓝色经济合作的谅解备忘录》

5.《中华人民共和国商务部和南非共和国贸易、工业和竞争部关于促进直接投资合作的谅解备忘录》

6.《中华人民共和国商务部和南非共和国贸易、工业和竞争部关于经济特区和工业园区合作的谅解备忘录》

7.《中华人民共和国商务部和南非共和国贸易、工业和竞争部关于推动绿色经济和工业发展的谅解备忘录》

8.《中华人民共和国商务部和南非共和国贸易、工业和竞争部关于加强数字工业化投资合作的谅解备忘录》

9.《中华人民共和国政府与南非共和国政府高等教育和培训领域合作协议》

10.《援南电力设备项目立项换文》

11.《中国载人航天工程办公室与南非国家航天局关于载人航天领域合作谅解备忘录》

12.《中国国家航天局与南非国家航天局关于国际月球科研站合作的谅解备忘录》

13.《中华人民共和国政府与南非共和国政府关于公共卫生和医学科学合作谅解备忘录》

14.《中华人民共和国海关总署与南非共和国农业、土地改革和农村发展部关于南非鳄梨输华植物检疫要求的议定书》

15.《关于实施〈中华人民共和国海关总署和南非税务署关于中华人民共和国海关企业信用管理制度与南非税务署“经认证的经营者”制度互认的安排〉的联合声明》

16.《中华人民共和国厦门市与南非共和国德班市建立友好城市关系协议书》

17.《中国国家开发银行与南非国有企业部合作框架协议》

18.《中国国际中文教育基金会、湖北工业大学与南非文达大学关于合作建设孔子学院的协议》

19.《中国国家电网公司同南非电力公司战略合作备忘录》

20.《中华人民共和国新华通讯社与南非共和国非洲金砖电视台新闻交换与合作协议》

21.《中国中央广播电视总台与南非广播公司合作备忘录》

22.《中国中央广播电视总台与南非约翰内斯堡大学合作协议》

23.《中国中央广播电视总台与南非足球协会合作备忘录》

24.《南非贸工部和中非发展基金合作备忘录》

25.《中国工商银行和标准银行集团关于推进全面战略合作的5年行动纲要（2024—2028）》

三、其他成果

1.中方解除南非部分地区口蹄疫禁令

2.中国国家体育总局和中国乒协向南非捐赠乒乓球器材

《 人民日报 》（ 2023年08月23日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)