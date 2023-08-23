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美国7月成屋销售量环比下降2.2% 低于市场预期

2023年08月23日09:17 | 来源：中国新闻网
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　　中新社华盛顿8月22日电 (记者 沙晗汀)美国全国房地产经纪商协会(National Association of Realtors)当地时间22日公布数据显示，今年7月美国成屋销售量环比下降2.2%，销售量低于市场预期。

　　数据显示，美国7月成屋销售量按年率计算为407万套，较去年同期减少16.6%，其中东北部和中西部成屋销售量较去年同期减少超过20%。价格方面，7月成屋价格中值为40.67万美元，同比增长1.9%，是今年1月以来首次出现价格同比上涨。库存方面，7月底待售房屋共111万套，环比增长3.7%，同比则下降14.6%。按照当前销售速度，需要3.3个月售出市场上的所有房屋。在供需平衡的市场，通常需要5个月至6个月来售出市场上所有房屋。

　　美媒分析认为，受美联储连续加息应对通胀影响，美国房地产市场持续低迷。近来美国长期国债收益率走高推高了房贷利率。高房贷利率和低库存是导致成屋销售量减少的主要原因。高房贷利率削弱了潜在购房者的购买力导致购房需求减少，但库存严重不足仍推高了房价。对于价格较低的房屋，竞价购买仍非常普遍。

　　据美国住房金融机构房地美(Freddie Mac)17日公布数据显示，美国30年期固定抵押贷款平均利率升至7.09%，创造自2002年4月以来的最高纪录。(完)

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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