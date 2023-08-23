新华社阿布贾8月21日电 （记者郭骏）《摆脱贫困》豪萨文版首发式暨中尼治国理政研讨会21日在尼日利亚首都阿布贾举行。

在首发式现场，中尼嘉宾共同为《摆脱贫困》豪萨文版新书揭幕，中方向尼方赠送了新书。首发式后，两国专家学者围绕中尼治国理政经验进行了交流研讨。

与会嘉宾和专家学者认为，当今世界面临极端贫困、粮食安全等各种严峻挑战，包括尼日利亚在内的发展中国家亟需找到符合各自国情的发展道路。中国在减贫和国家发展方面取得的成就举世瞩目，发展经验具有重要借鉴意义。《摆脱贫困》反映了习近平主席关于地方治理、消除贫困、推动发展等方面的重要思想，读者可以从中找到中国共产党为什么能够领导中国走向繁荣富强、当代中国为什么能够快速发展的深层次原因。

与会嘉宾表示，中国和尼日利亚同为人口众多的发展中国家和富有活力的新兴市场国家，两国在治国理政、深化减贫与发展合作等方面有很多共同语言。《摆脱贫困》豪萨文版的出版发行，有助于中尼两国治国理政经验交流，增进两国人民相互了解。

《摆脱贫困》豪萨文版由中国外文出版社、福建人民出版社和尼日利亚莫苏罗出版社共同翻译出版。此前，《摆脱贫困》已翻译出版英文、法文、西班牙文、西里尔蒙古文4个语种。

中宣部、中国外文局、中国驻尼日利亚大使馆负责同志，尼方高层政要、政党领袖、媒体、智库代表等各界人士约150人参加了当天活动。

本次活动由中国国务院新闻办公室指导，中国外文局、中国驻尼日利亚大使馆共同主办。

20日至21日，中尼相关方面还举办了互赠图书仪式、尼日利亚中国文化中心成立10周年庆典暨媒体答谢会文艺演出、尼日利亚中国电影节等一系列文化交流活动。

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