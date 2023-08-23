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赛塔·他威信当选泰国新任总理

宋宇 林昊
2023年08月23日00:07 | 来源：新华网
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8月22日，在泰国曼谷，当选新一任泰国总理的赛塔·他威信接受媒体采访。新华社记者 王腾 摄

8月22日，在泰国曼谷，当选新一任泰国总理的赛塔·他威信接受媒体采访。新华社记者 王腾 摄

新华社曼谷8月22日电（记者宋宇 林昊）泰国国会副主席蓬佩22日宣布，为泰党提名的总理候选人赛塔·他威信在当天举行的上下两院联席会议投票中获得过半数议员支持，当选新一任泰国总理。

根据泰国宪法，总理由国会上下两院全体议员投票选举产生。当天，赛塔作为唯一获提名的总理候选人，在参加投票的728名议员中获得482票支持，当选泰国新总理。

依据相关程序，赛塔正式出任总理还需国王玛哈·哇集拉隆功批准。

现年61岁的赛塔此前是一名房地产商，在5月国会下议院选举前不久宣布从政，成为为泰党总理候选人之一。赛塔此前在社交媒体上表示，其从政目标是解决贫困与不平等问题，帮助泰国发展经济，为人民创造更好的生活。当选后，他在为泰党总部对媒体表示，他对当选泰国总理感到荣幸，会不遗余力地为增进泰国人民福祉而努力。

在5月举行的国会下议院选举中，远进党成为下院第一大党，为泰党位居次席。泰国国会就选举新总理在7月举行两次联席会议，由于远进党领导人披塔·林乍伦拉两次总理提名未获国会表决通过，远进党方面7月21日宣布将组建新政府主导权交给下院第二大党为泰党。

(责编：袁勃、胡永秋)

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