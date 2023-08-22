新华社比勒陀利亚8月22日电（记者应强 韩墨）当地时间8月22日中午，国家主席习近平在比勒陀利亚总统府同南非总统拉马福萨会谈后共同会见记者。

习近平指出，很高兴应拉马福萨总统邀请，再次对美丽的“彩虹之国”南非进行国事访问。这是我作为中国国家主席对南非进行的第四次国事访问。今年是中南建交25周年。25年来，中南关系实现跨越式发展，战略互信达到新高度，各领域合作全面推进，多边协作更加紧密。中南关系远远超越双边范畴，越来越具有战略意义和全球性影响。

当前，中国共产党正团结带领中国人民以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，南非也在积极自主探索符合本国国情的发展道路。中南关系面临新的发展机遇。刚才，我同拉马福萨总统举行了富有成果的会谈，就新时代两国关系发展以及共同关心的国际和地区问题交换了意见，达成重要共识。我们见证了一系列重要双边合作文件签署。我对两国友好合作关系前景充满信心。

我和拉马福萨总统都认为，中南两国要做高度互信的战略伙伴。我们要保持高层交往良好势头，加强各领域交流合作，持续深化政治互信，加强治国理政经验交流，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。

我们都同意，中南互利务实合作成果丰硕，双方要做共同进步的发展伙伴。加强发展战略对接，以落实中非合作论坛“九项工程”和《中南十年合作战略规划》为主线，巩固优势领域合作，培育合作新增长点。中方愿进口更多南非优质产品，继续鼓励中国企业赴南非投资兴业，不断深化两国电力、新能源、科技创新等领域合作。

我们都高度重视民心相通，主张双方要做相知相亲的友好伙伴。我们要在合作中坚持以人民为中心，让合作成果更多惠及两国人民。中方支持南非政府加强职业教育、促进青年就业的努力。双方同意加强教育、科技、文化、旅游等领域交流合作。

我们一致认为，中国和南非都是有重要影响的发展中大国和新兴市场国家，双方要做维护正义的全球伙伴。我们要加强战略协作，践行真正的多边主义，推动扩大“全球南方”国家在全球治理中的代表性和发言权。中方坚定支持非洲一体化建设，支持非盟加入二十国集团在今年取得实质性进展，支持南非在国际和地区事务中发挥更大作用。

习近平指出，金砖国家领导人会晤开幕在即。当前形势下，这次会晤对金砖国家加强团结合作、推动金砖合作机制发展壮大具有重要意义。作为金砖国家轮值主席国，南非为筹备会晤做了大量卓有成效的工作，中方对此高度赞赏。相信在各方共同努力下，这次金砖国家领导人会晤将取得圆满成功。

习近平强调，后天，我将和拉马福萨总统共同主持中非领导人对话会，这将是新冠疫情以来中非元首首次集体面对面会晤。我们期待同其他与会非洲国家领导人一道，擘画中非团结合作新蓝图，为中非全面战略合作伙伴关系发展注入新的强劲动力。

拉马福萨表示，很高兴在南中建交25周年之际接待习近平主席对南非进行第四次国事访问。南非人民衷心感谢中国政府和人民为南非反种族隔离斗争、国家发展事业提供宝贵支持，并为南非抗击新冠疫情提供大量医疗物资援助。我同习近平主席重申，将继续在彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。我们都同意，将深化双边贸易投资合作，进一步扩大基础设施、旅游、教育、数字经济等领域互利合作，就重大国际地区问题加强国际协作。感谢中方坚定支持南非成功举办金砖国家领导人第十五次会晤，我期待同习近平主席和其他金砖国家领导人共同努力，提升金砖国家和全球南方国家在国际治理中的发言权，推动构建更加公平合理的国际秩序。我还期待同习近平主席共同主持中非领导人对话会，探讨深化非中合作，相信这必将助力非洲推进工业化和一体化进程，助力全球南方国家实现共同发展繁荣。

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