新华社北京8月22日电 综合新华社驻外记者报道：金砖国家领导人第十五次会晤22日至24日在南非约翰内斯堡举行。一些外国政要和国际组织负责人对此次会晤充满期待，强调会晤的重要性，希望金砖合作机制发挥重要作用，推动建立更加平衡的全球秩序。

南非总统拉马福萨日前在发表全国电视讲话时强调此次金砖国家领导人会晤的重要性。他说，此次会晤在世界面临根本性挑战的背景下举行，金砖国家呼吁建立一个更加公平、平衡、包容的全球治理体系，金砖国家共同行动，将可能推动世界经济和国际关系发生重大变化。他表示，南非支持金砖合作机制“扩容”。

巴西总统卢拉近日表示，他对金砖国家领导人第十五次会晤充满期待，认为金砖国家可发挥特殊作用，帮助减少全球不平等。众多非洲国家领导人和国际组织负责人参加此次会晤，表明广大发展中国家对金砖机制的信任。谈到金砖合作机制“扩容”问题时，卢拉认为“应允许符合条件的国家加入金砖机制，这十分重要”。他同时期待新开发银行发挥“更高效”作用，重申支持包括金砖国家在内的伙伴国家间贸易通过本币结算，并敦促富裕国家采取差异化政策免除非洲国家的部分债务。

代表俄罗斯出席会晤的俄外长拉夫罗夫对媒体表示，金砖国家的目标不是取代现有多边机制，更不是成为新的“集体霸主”，金砖合作机制将推动世界多极化，这也是“金砖+”等模式不断拓展的原因。他指出，金砖国家合作的优先事项包括推动新开发银行发展、完善应急储备安排机制和支付系统等。

联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克说，古特雷斯将出席此次金砖国家领导人会晤期间的相关会议。当前是格外具有挑战性的时期，金砖国家领导人会晤将国际舞台上非常重要的领导人汇聚在一起，古特雷斯将借此传递一些关键信息：“对危机重压、出现裂痕的世界来说，合作是唯一可靠的选择。”古特雷斯还将呼吁与会领导人团结一致，在应对气候变化、完善国际金融体系等一系列问题上付诸行动。

越南外交部发言人范秋姮在例行记者会上表示，越南受邀参加此次金砖国家领导人会晤期间的相关会议，越南一贯奉行独立自主、国际关系多边化和多元化的外交政策，始终愿意参与全球和地区的多边机制、组织和论坛并为其作出积极贡献。像世界上许多国家一样，越南一直关注金砖合作机制“扩容”问题的讨论进程。

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