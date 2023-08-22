新华社北京8月22日电 题：希望在人民 基础在民间 未来在青年——习近平主席复信美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士引发共鸣

新华社记者吴晓凌 陈杉

“中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年。”近日，国家主席习近平在给美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士的复信中指出。

人民友好是一笔宝贵的财富。这封复信情真意切，引发美方人士深切共鸣，成为习近平主席亲自推动中美两国民间友好关系向前发展的又一段美好记忆。

希望在人民

“国之交在于民相亲”，国家关系归根结底是人民之间的关系。在同美方的互动中，习近平主席多次强调过这一观点。

“美中青少年学生交流协会”创会会长庄汉杰说，自己之前从新闻中看到这句话感到十分振奋，同其他深有同感的友人一起，萌生了“给习主席写信的想法”。

2015年，习近平主席和夫人彭丽媛参观美国华盛顿州塔科马市林肯中学。在学校礼堂，习近平夫妇共同欣赏林肯中学合唱团学生和福州教育学院附中学生的合唱表演。当时的林肯中学合唱团成员庄棨宁就是演出者之一。

“我们选择演唱《在希望的田野上》，歌曲蕴含着中国人民对未来的信念和热爱，我们深有同感。”庄棨宁说，“如今习主席在回信中再次提到，希望在人民。我们坚信这一点。”

北京外国语大学国际关系学院院长谢韬说，习近平主席的复信，表明中方始终保持中美民间人文交流渠道的意愿。中国欢迎美国各界人士继续到中国来亲眼看一看、走一走，希望美国各界为推动中美关系重回正轨作出贡献。

基础在民间

6月16日，会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨时，习近平主席说，“我常讲，中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去。”

“我们由衷地赞同这一观点，并将致力于加强人文交流。”多位美方友好人士在给习近平主席的信中表达自己的心声。他们回忆起2015年习近平主席向当地青年赠送乒乓球器材，“这份馈赠让乒乓球运动在我市青年中愈发受欢迎，进一步增强了文化纽带”。

向“鼓岭缘”中美民间友好论坛致贺信、复信美国犹他州卡斯卡德小学学生、复信美国伊利诺伊州北奈尔斯高中学生……习近平主席多次亲自推动中美民间友好往来，为中美友谊厚植民意基础。

谢韬说，人文交流是中美关系的重要内容，横跨太平洋的航班越多、商船越多、货船越多、游客越多、学生学者越多，两国关系发展的基础就越厚实、空间越充裕。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，加强民间交流是美中双方将机遇和共同需求转化为积极合作与建设性关系的可靠方式。要推动两国关系止跌企稳、重回健康稳定发展轨道，“没有比加强民间交流更好的药方”。

未来在青年

“我愿邀请林肯中学100名学生明年到中国去做客。”2015年在林肯中学参观期间，习近平主席发出真诚邀请。

一年后，林肯中学学生的中国之行如期而至。118位师生应邀访问香港、福州、成都、北京等地。超过五分之一的学生生平第一次坐飞机。“这是他们一生中最好的教育经历，中国的奇迹使他们大开眼界。”时任林肯中学校长埃尔文说。

“习近平主席对林肯中学的访问，在学生们心底种下了向往中国和中美友谊的种子。”庄棨宁说。此次给习近平主席写信的美国青年中，也有来自林肯中学的学生。

习近平主席在复信中表示，希望更多中美青年相知相亲、携手同行，成为两国友好的新一代使者，为中美关系发展接续注入动力。

为促进中美之间的文化交流和理解，成立8年来，“美中青少年学生交流协会”参与组织众多美国中学生到中国参访。通过交流访问，美国青少年不仅了解到中国的历史文化，更亲身体验中国人民的幸福生活和风土人情。庄汉杰说：“通过互访，不仅加深了中美两国青少年之间的友谊，也加深了对彼此的理解和尊重。”

北京大学中外人文交流研究基地执行主任王栋说，青年相信未来，相信希望，认为未来有无限可能，美国青少年致信习主席就证明了这一点。习近平主席的复信体现了他对于中美关系发展方向高瞻远瞩，对中美两国人民友好充满期待。（参与记者：刘品然、刘阳）

(责编：白宇、卫嘉)