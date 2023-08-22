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外交部发言人回应日本宣布启动核污染水排海：已提出严正交涉

2023年08月22日18:29 | 来源：新华网
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新华社北京8月22日电（记者邵艺博）针对日本政府决定近日启动福岛核污染水排海一事，外交部发言人汪文斌22日在例行记者会上回答有关提问时表示，日方此举极不负责任，中方已向日方提出严正交涉，将采取一切必要措施维护海洋环境，维护食品安全和公众健康。

汪文斌说，日本政府不顾国际社会严重关切和坚决反对，执意宣布将于8月24日启动福岛核污染水排海，公然向全世界转嫁核污染风险，将一己私利凌驾于全人类长远福祉之上。此举极端自私，极不负责任。中方严重关切并强烈反对，已向日方提出严正交涉。

他表示，两年多来，福岛核污染水排海计划的正当性、合法性、安全性一直受到国际社会质疑。日方迄未解决国际社会关于核污染水净化装置长期可靠性、核污染水数据真实准确性、排海监测安排的有效性等重大关切。中方等利益攸关方多次指出，如果核污染水是安全的，就没有必要排海，如果不安全，就更不应该排海。日本强推核污染水排海不正当、不合理、不必要。

“令人遗憾的是，日方对国际呼声置若罔闻，处心积虑营造排海安全无害的假象，甚至对表达正当关切的邻国无理指责，所作所为已引发周边国家及国内民众的强烈愤慨。”汪文斌说。

汪文斌表示，海洋是全人类的共同财产，不能任由日方倾倒核污染水。中方强烈敦促日方纠正错误决定，撤销核污染水排海计划，以真诚态度同周边邻国善意沟通，以负责任方式处置核污染水，接受严格国际监督。中方将采取一切必要措施维护海洋环境，维护食品安全和公众健康。

(责编：卫嘉、白宇)

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