新华社北京8月22日电 美国共和党籍前总统唐纳德·特朗普21日在自家社交媒体上宣布，他定于24日就涉嫌推翻2020年总统选举结果的刑事案件前往南部佐治亚州亚特兰大市投案。

虽然缺乏证据，特朗普依然坚称本案存在政治动机，旨在阻止他明年竞选总统。

这是2020年9月3日时任美国总统特朗普在美国宾夕法尼亚州拉特罗布参加竞选集会的资料照片。新华社记者刘杰摄

列明保释金

特朗普等19名被告因本案总计受控41项罪名，特朗普受控13项，包括敲诈勒索等关联有组织犯罪的罪名。

牵头调查案件的佐治亚州富尔顿县地区检察官法妮·威利斯14日晚召开新闻发布会，要求所有被告于25日中午前投案自首。

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，特朗普的辩护律师与富尔顿县地区检察官办公室21日早些时候谈妥特朗普投案的时间和保释条件，包括20万美元保释金，以及不得利用社交媒体针对本案其他18名被告、证人和30名未受指控的同谋者。据法新社报道，相关条件已由富尔顿县高等法院法官斯科特·麦卡菲裁定批准。

按CNN说法，这是特朗普迄今4次受到刑事指控中，首次列明包括现金和“禁言”在内的保释条件。

另据21日提交的法庭文件，本案另一被告、特朗普前私人律师约翰·伊斯特曼定于23日投案自首，条件包括缴纳10万美元保释金。另外3名被告与检方谈妥的保释金金额也都低于特朗普。所有被告都被禁止相互沟通，或与本案证人接触。

2020年总统选举中，特朗普在佐治亚州以不足1.2万票之差输给民主党籍总统候选人约瑟夫·拜登。2021年1月2日，特朗普致电佐治亚州州务卿布拉德·拉芬斯珀格，称他想“找到”足够选票，推翻在佐治亚州败选的结果。正是这通电话开启了威利斯针对特朗普及其盟友两年多的调查。

竞选中应诉

特朗普21日称，他只不过打了一通“完美”电话，便遭“激进左翼的地区检察官”威利斯追查，且威利斯不断借本案谋取政治利益。特朗普还坚称本案系“猎巫”，与拜登政府的司法部“密切勾连”，“全部关乎干预选举”。拜登明年谋求连任总统。

据路透社报道，威利斯等控方提议明年3月4日开庭审理本案，但辩方提议2026年。美联社报道说，明年3月适逢民主、共和两党为2024年大选确定总统候选人的激烈竞争期。

24日投案前一天，共和党提名总统候选人预选阶段的首场电视辩论将在威斯康星州密尔沃基市举行。特朗普一方称，他不会参加本场辩论，但打算接受曾是福克斯新闻频道知名主持人的塔克·卡尔森线上采访。

尽管已被4次起诉，截至目前的多项民调显示，特朗普依然是共和党总统候选人的最热门人选。

就另外三项刑事指控，特朗普应诉时坚称无罪。其中，司法部特别检察官杰克·史密斯牵头的特朗普涉嫌干预2020年大选案尚未敲定开庭日期。控方提议明年1月2日，辩方则提议2026年4月。主审本案的华盛顿联邦地区法院法官塔尼娅·丘特坎定于28日就此作出裁决。

纽约州“封口费”案定于明年3月开庭审理。史密斯主导的另一起联邦刑案、即“密件风波”案定于5月在佛罗里达州开庭。（海洋）

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