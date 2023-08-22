新华社约翰内斯堡8月21日电专访：金砖“扩容”成焦点 发展中国家加入意愿强烈——访中国驻南非大使陈晓东

新华社记者闫然 李姝莛

金砖国家领导人第十五次会晤定于8月22日至24日在南非举行。中国驻南非大使陈晓东日前接受新华社记者专访时表示，这是三年多来金砖国家领导人会晤首次线下举办，金砖合作机制“扩容”成为国际社会关注焦点。

陈晓东说，已有超40个国家表达希望加入金砖国家合作机制的意愿，其中20多个国家已提出正式申请，相关“扩容”进程正在讨论中。

陈晓东表示，金砖合作机制走过17年风雨历程，在许多方面取得可喜进展。在政治层面，金砖国家领导人定期会晤，就共同关心的国际重大问题进行沟通和交流，每次会晤都能达成重要共识，引发世界关注。相关共识在践行多边主义、维护国际关系健康稳定发展方面发挥了重要作用。金砖合作机制吸引力不断上升，如果此次会晤能迎来新成员，将是历史性突破。

在经济层面，金砖五国的国内生产总值（GDP）之和占全球GDP的比重已超过四分之一。“同17年前相比，以金砖五国为代表的新兴市场国家全球政治影响力与经济硬实力显著提升，在推动国际关系朝着更加民主公正方向发展上的作用愈加突出，成为‘全球南方’国家形成合力的重要抓手。”陈晓东说。

中国国家主席习近平于8月21日至24日出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问。陈晓东表示，今年正值中南建交25周年，南非各界对习近平主席此次访问高度期待。南非也是第一个加入共建“一带一路”合作的非洲国家，中南两国关系具有全球影响力。

“期待领导人会晤发表的声明进一步阐释金砖国家在各个领域取得的成绩，深化共识，让金砖国家合作机制为发展中国家带来新机遇。”陈晓东说。

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