新华社约翰内斯堡8月21日电 综述：金砖国家媒体代表倡议得到多国主流媒体积极响应

新华社记者刘万利

为期两天的第六届金砖国家媒体高端论坛20日在南非约翰内斯堡闭幕。与会代表呼吁加强金砖国家和其他发展中国家媒体合作，增强发展中国家话语权，获得众多国家主流媒体机构点赞和支持。

来自近30个金砖和非洲国家的约100家媒体、智库、国际组织等机构的约200名代表在论坛期间围绕“金砖国家与非洲：加强媒体对话，共享公正未来”的主题展开研讨，为构建金砖高质量伙伴关系、发展壮大金砖合作机制汇聚强大合力。

南非独立在线新闻网站刊文说，在虚假信息逐渐蔓延的背景下，本届论坛的召开恰逢其时，金砖国家媒体以此为契机向世界承诺遵守媒体道德准则，坚持新闻真实性和包容性。文章说，与会代表坚决支持打击虚假信息，促进媒体多样性，加强技术合作，共同应对全球挑战。“只有这样做，金砖国家才能合力塑造全球媒体未来格局。”

卢旺达新闻网站“非中评论”发表评论文章说，一些西方媒体罔顾事实，无视非洲的发展和进步，将非洲描述成充满饥饿、贫困、疾病和战争的大陆。因此，本届论坛着重强调坚持新闻真实性具有重要意义。

尼日利亚《每日信报》表示，金砖国家和其他发展中国家媒体建立伙伴关系至关重要。媒体间建立更加紧密的联系，就能发挥更大作用，促进非洲和金砖国家的可持续发展。

俄罗斯塔斯社发表文章说，金砖国家媒体高端论坛意在推动成员国媒体与非洲国家媒体在共同发展和互惠互利的基础上采取一致行动。面对当前国际局势，国际社会需要金砖国家增强话语权，在促进世界多极化、经济全球化和国际关系民主化过程中发挥更大作用。金砖国家媒体应与非洲国家媒体携手履行媒体责任，共同夯实民意基础，在新兴国家和发展中国家媒体间建立共识，进一步扩大金砖国家的影响力。

金砖国家媒体高端论坛于2015年由新华社倡议并联合巴西、俄罗斯、印度、南非主流媒体共同发起。本届论坛由新华社与中国国家能源集团联合南非有关机构共同举办，其间发布了《金砖国家媒体高端论坛行动计划（2023—2024）》，进一步推动金砖国家媒体间务实合作。

(责编：崔越、刘洁妍)