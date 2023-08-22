新华社东京8月22日电（记者冯武勇 杨光）日本政府22日上午举行内阁成员会议，决定于8月24日启动福岛核污染水排海。当天，许多日本民众在东京的首相官邸前紧急集会，抗议政府无视民意启动核污染水排海。

日本首相岸田文雄表示，只要天气和海洋气象无碍，将于24日启动排海。他声称，日本政府将在未来数十年对排海负责，直到所谓“处理水”全部得到处置。

岸田文雄19日从美日韩戴维营会晤回国后，加速推进福岛核污染水排海计划。20日，他视察福岛第一核电站；21日，他在首相官邸会见日本全国渔业协会联合会、福岛县渔业协会等渔业团体代表，试图争取理解。但出席的代表们表示，渔业界将继续反对在未获得民众理解的情况下向海洋排放核污染水。

22日上午，许多日本民众在首相官邸前集会，抗议日本政府启动核污染水排海的决定。组织者之一泷秀树表示，日本政府强行决定推进核污染水排海，令人极度愤怒。日本政府将要排放的核污染水称作“处理水”，但无论怎么“处理”，核污染水的性质不会改变。泷秀树强调，反对排海的民众今后将继续强烈发声、全力斗争。

老家就在福岛核电站附近的古川好子告诉记者，她因福岛核电站事故被迫长期避难，岸田文雄首相宣称将对核污染水排海全程负责，但他根本“没有资格、没有权限、没有权利”承担责任。

日本政府和东京电力公司2015年曾向福岛渔民承诺，在得到利益相关方的理解之前，不会擅自处置核污染水。日本社民党党首福岛瑞穗批评说，政府践踏了与利益相关方达成的约定。日本政府无视反对声音决定启动排海，这是一种“悍然举动”。

日本共同社19日至20日开展的全国舆论调查结果显示，超过八成受访者认为日本政府就核污染水的说明“不充分”。

(责编：牛镛、岳弘彬)