新华社法兰克福8月21日电 综述：德国一些工商界人士反对对华“脱钩断链”

新华社记者

多名德国商会和企业代表日前在接受新华社记者采访时表示，经贸合作是德中两国发展繁荣的关键基础，针对中国的“去风险”或“脱钩断链”都行不通，期待双方深入推进合作、保持对话沟通。

德中经济联合会干事长白希可说，中国已连续7年成为德国最大贸易伙伴，超过5000家德国企业在中国发展，2000多家中国企业在德国发展，“这些数据表明中德之间联系有多么紧密”。

白希可表示，成立于1987年的德中经济联合会致力于促进德中双边经贸合作。该联合会现有350余家德中两国会员企业，其中德国中小企业约占90%，此外还有思爱普、拜耳等德国跨国企业，以及华为、中兴、潍柴动力等中国企业。

“我们始终支持公平的自由贸易和贸易开放，”白希可说，“达成更多贸易协定、保证市场开放和货物自由交换对各国经济发展至关重要。各方都应明确的一点是，不应该走向‘脱钩’。”

“我认为，如果没有中国，很多问题我们根本无法应对，比如环境和气候危机的巨大挑战。”白希可说。

德国法兰克福工商会中德经济合作中心主管杜歆婷（外文名韦罗妮克·杜奈）表示，在被誉为欧洲最重要国际商业中心之一的德国法兰克福-莱茵-美茵地区，活跃着超过800家中资企业，当地华人社区规模也在稳步扩大。

杜歆婷说，“去风险”的政治需求导致工商界普遍面临不确定性，一些国家最近推出的限制出口或投资等政策加剧了这种不确定性。“企业界需要专业知识来权衡风险机遇，推进长期合作。”

德国工商大会国际经济政策和外贸法专家梅拉妮·福格尔巴赫日前表示，美国限制对华投资的举措引发德国企业关注，所谓的“境外投资筛选”有可能造成过度监管。她认为，欧洲外贸战略目标应该是加快推动全球市场和投资地的开放，而不是由政府主导对外贸易。

德国钢铁企业威尔斯集团首席执行官薄登伯（外文名海诺·布登贝格）指出，商业决策应与政治议题保持距离。“我不懂政治家们谈及‘去风险’时指的是什么，很多议论中国的人甚至根本没去过中国。”

薄登伯说：“中国当前是全球钢铁产业最大的生产国和消费国之一。当谈到制造业，不管是汽车还是其他行业，中国都是且仍将会是全球重要市场，我们当然要聚焦中国……为什么要远离中国市场呢？”（参与记者：单玮怡、李超、李晓鹏、于潜、陈剑、许舜达）

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