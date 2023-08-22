金砖国家领导人第十五次会晤于8月22日至24日在南非约翰内斯堡举行。金砖国家合作机制成立以来，合作基础日益夯实，领域逐渐拓展。习近平主席曾在不同场合多次引经据典，阐述金砖合作之道。

“志合者，不以山海为远。”2013年3月，习近平主席在金砖国家领导人第五次会晤时发表主旨讲话。习主席引用的这句经典古语，意思是志同道合的人，即使有山海阻隔也不会觉得遥远，寓意着金砖国家虽相距遥远，但为了共同的目标走到了一起。

“大鹏之动，非一羽之轻；骐骥之速，非一足之力。”这句古语告诉我们：大鹏冲天飞翔，不是靠一根羽毛的轻盈；骏马快速奔跑，不是靠一只脚的力量。2014年7月，习近平主席出席金砖国家领导人第六次会晤小范围会议时发表致辞。习主席引用这句古语，并指出：“只要我们心往一处想、劲往一处使，金砖国家将展开腾飞的翅膀，飞得更快更远。”

“明镜所以照形，古事所以知今” ，这句古语蕴含了以史为鉴的思想。2016年10月，习近平主席在金砖国家领导人第八次会晤大范围会议上发表重要讲话，习主席强调：“‘明镜所以照形，古事所以知今。’我们回顾过去，是为了继往开来，再铸辉煌。”

“交得其道，千里同好；固于胶漆，坚于金石。”2017年9月，金砖国家领导人第九次会晤在中国厦门举行。习近平主席引用这句古语，阐明金砖合作交往如同胶漆一般牢不可破，如同金石一般坚不可摧。

“一箭易断，十箭难折。”厦门会晤期间，习近平主席在金砖国家工商论坛开幕式演讲中引用了这句古语。习主席邀请来自全球不同地区国家的5位领导人共商国际发展合作和南南合作大计，开启了“金砖＋”合作新模式，持续扩大金砖“朋友圈”。

“明者因时而变，知者随事而制。”这句古语说的是，聪明的人会根据时代变迁来调整应对策略，智慧的人会随着世事变化来制定治理规则。2021年9月，习近平主席出席金砖国家领导人第十三次会晤并发表重要讲话时，引用了这句古语。习主席说，我们在推进金砖合作的道路上，要顺应时代变化，做到与时俱进。

“泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深。”意思是：泰山不拒绝微小的泥土，所以能够成就它的高大；河海不舍弃细小的水流，所以能够成就它的浩瀚深广。2022年6月，习近平主席出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲。习主席提到了这句古语，并指出，包容普惠、互利共赢才是人间正道。

志同道合、齐心协力、鉴古知今、因势而谋、开放包容、互利共赢……金砖合作之道顺应和平与发展的时代潮流，符合金砖国家共同利益，指引着金砖合作机制不断拓展、深化。

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