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南非专家：金砖国家推动构建多元世界

2023年08月22日10:15 | 来源：中国日报网
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南非国家行政学院院长布萨尼·恩格卡维尼8月21日在《中国日报》撰文称，金砖国家正在大力推动构建多元世界，这是一个更加多极化、包容、公正、公平的世界。

金砖国家推动构建多元世界

文章指出，多元世界凝聚了源自各种途径和文明的智慧，有助于构建更加人性化的人类命运共同体。这样一个世界无疑与拥护和践行单极主义的“全球北方”形成鲜明对比。

在历史趋势和地缘政治事件的合力作用下，金砖国家走向了世界舞台中央，其他一些“全球南方”国家也走上了类似道路。金砖国家领导人的声明和讲话表明，该组织并不反对“全球北方”，也无意与之“脱钩”。

金砖国家的议程是让全球治理体系更加包容与平等，完善全球金融机构，帮助构建更能代表发展中国家目标和抱负的多极秩序。如今，金砖国家在全球发展合作中发挥着越来越重要的作用，在形成独具特色的南南经济合作的同时，不断完善金融工具。

金砖国家秉持团结、包容和命运与共的核心价值观，加强与“全球南方”、特别是非洲国家的往来。有鉴于此，“全球南方”相信，金砖国家将借助自身巨大的经济影响力来分享经济发展红利，并帮助它们降低对前殖民帝国的依赖。

金砖峰会增进民生福祉

文章进一步表示，金砖国家领导人第十五次会晤即将在南非约翰内斯堡举行，通过发展改善全球大多数人的生活和生计将是此次会晤的主要议题。会晤内容预计将涵盖贸易、发展融资、基础设施建设、技能发展、全球和平、气候变化、研发、创新和科学进步等主题。

若能成功推进这些议程，将有助于推动全球经济发展，让世界各地成百上千万人摆脱贫困。中国领导层已经在国内打赢脱贫攻坚战，巴西、印度、俄罗斯和南非也实施了扶贫政策，帮助千千万万人摆脱贫困，由此培育了强大的中产群体。

此外，金砖国家还致力于实现可持续发展，正在朝着低碳、气候适应型发展方向迈进，并为全球减排作出应有贡献。毫无疑问，中国的减缓和适应气候变化行动走在金砖五国最前列。与此同时，金砖国家全力确保减排相关决策不会影响“全球南方”发展前景。

金砖国家强调多边主义在推进全球气候议程中的首要地位，并坚持《联合国气候变化框架公约》确定的共同但有区别的责任、各自能力原则。

金砖国家发展势头强劲

文章分析称，尽管自2009年成立以来就面临地缘政治和经济问题，金砖国家成员国之间的贸易和投资仍然实现了显著增长，而中国正是金砖国家的主要经济推动力。基于此，金砖国家被视为世界上最重要的经济集团之一。

同样值得一提的是，金砖国家致力于设立共同货币，以降低对美元和欧元的依赖。

金砖国家在携手前行的道路上也面临着挑战，比如现有的全球金融机构设置的种种障碍。应对挑战，金砖国家需要认真思考，进行战略调配，并制定相关政策。

技术是推动发展的主要因素之一，因此金砖国家需要加快技术转让和转化。在保护知识产权的同时推动技术转让，将有助于企业更好地应用研究成果，这一点已经在与南非的联合培训项目中得到体现。

一些分析和评论人士指出，今年可能是金砖国家对全球经济和地缘政治格局影响最大的一年。金砖国家与非洲关系的改善将是影响之一，这一点在本次会晤的主题中体现得淋漓尽致，即“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”。

作为2023年金砖国家轮值主席国，南非相信任何国家的发展都不可能离开世界其他国家。金砖国家其他成员国也认可这一点，并全力推动包容性发展。尽管世界政治格局发生了结构性变化，金砖国家仍然保持住发展势头。金砖国家领导人沉着应对地缘政治问题，并且相互尊重各自对金砖国家的愿景。

金砖国家在多边主义的坚实基础上持续发展，必将成为构建多元世界的前沿和中心。

（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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