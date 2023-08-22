金砖国家领导人第十五次会晤即将在南非举行，多位非洲人士对习主席将出席峰会并对南非进行国事访问表示高度期待。他们指出，金砖国家代表着新兴力量，为全球团结合作、互利共赢提供机遇；对于非洲大陆来说，金砖国家合作机制不仅让非洲国家在投资、开发等各方面受益，更有助于激发非洲国家自身的发展潜力。

南非总统府妇女、青年及残障部部长 德拉米尼-祖马：我们非常开心，习近平主席将对南非进行国事访问，我们看到中南关系越来越紧密，我们非常开心。南非接棒金砖轮值主席国举办金砖峰会，不仅是金砖国家，而且包括非洲大陆多国在南非齐聚，我们非常开心。金砖国家和非洲国家团结在一起，为实现非洲《2063年议程》努力。对于全球来说，这也是一个很好的机遇，团结合作，互利共赢，创造一个没有任何一个国家掉队的社会。

非洲广播联盟首席执行官 贾卡：金砖国家代表着新兴力量，我们对习主席和中国人民抱有感激之情，中国是我们的真正朋友。世界正在变化，非洲国家领导人来到约翰内斯堡参与峰会和习主席举行会谈，讨论如何构建一个新的世界，一个各国彼此相互尊重的世界。你去非洲各国看看，我刚从肯尼亚来，我看到了中国人在肯尼亚和其他非洲国家的贡献。

尼日利亚行动民主党全国主席 亚巴基·萨尼：金砖国家合作机制旨在加快各国发展，增强独立性，比如让金砖国家内部或者非洲大陆国家之间进行贸易时，不必再使用美元作为媒介，我认为这是金砖国家正在努力推动的事情之一，这样一来其他国家的潜力就会得到发挥。这就是为什么金砖国家对于整个世界来说确实是一个受欢迎的发展，不仅是非洲，还有其他很多国家。

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