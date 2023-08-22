本报记者 张梦旭 张朋辉 李志伟

“中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年。”近日，习近平主席复信美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士，感谢其对中国举办世界大学生夏季运动会和亚洲运动会的良好祝愿，表示希望更多中美青年相知相亲、携手同行，成为两国友好的新一代使者，为中美关系发展接续注入动力。

习近平主席的复信在美国各界友好人士中引发热烈反响。他们纷纷表示，很高兴看到习近平主席在华盛顿州播下的友谊种子正在开花结果，希望进一步推动美中青年交流，不断加深两国人民相互理解。

“我们深感荣幸和振奋”

此前，美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士致信习近平主席，祝愿中国举办世界大学生夏季运动会和亚运会取得成功，表示将致力于不断增进中美青年合作和人文交流。

“收到习近平主席的复信，我们深感荣幸和振奋。”“美中青少年学生交流协会”会长庄汉杰在接受本报记者采访时表示。今年6月，习近平主席在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨时指出，中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去。“看到这条新闻后，我马上与华盛顿州多位友好人士分享了习近平主席的观点，他们都深表赞同。”庄汉杰说，“我们当时就萌生了给习近平主席写信，表达推动两国青年、地方和人文交流的想法。”

庄汉杰表示，习近平主席的复信是对“美中青少年学生交流协会”等推动两国青少年及学生交流事业的肯定和支持。事实上，这项事业也得到美国地方州、市各界人士的支持。“相信在习近平主席的关心和勉励，以及美国各界人士的支持下，未来将有更多年轻人投身到美中民间友好交流活动中，推动更多美国民众了解真实、立体、全面的中国。”

“我相信美中青年学生间的交流合作将更加深入，取得更加丰硕的成果。”“美中青少年学生交流协会”共同主席周树琪说，“希望共同为下一代创造更多的学习和交流机会，为两国关系稳定发展贡献力量。”

2015年9月，在美国进行国事访问期间，习近平主席参观位于华盛顿州塔科马市的林肯中学。在学校礼堂，习近平主席欣赏了林肯中学合唱团学生和福州教育学院附中学生合唱的中文歌曲《在希望的田野上》和英文歌曲《世界如此美好》。

当时参加合唱的林肯中学学生庄棨宁，如今正在北京大学深造。“读完习近平主席的复信，我备受鼓舞。”庄棨宁对本报记者说，“我希望将所学应用于实践，为美中两国搭建互学互鉴的桥梁作贡献，希望为促进美中文化交流尽绵薄之力，做促进美中互信的青年使者。”

“希望美中两国学生有更多机会了解对方”

庄汉杰告诉本报记者，正是受到习近平主席鼓励加强两国青年交流的启发，他联络华盛顿州友好人士、知名人士等发起成立了“美中青少年学生交流协会”，希望搭建美中青少年真诚交流、加深了解、建立友谊的平台。

今年7月，“美中青少年学生交流协会”组织美国华盛顿州斯特拉孔市高中师生参加了第十七届上海国际青少年互动友谊营。“在来华之前，一些美国学生的家长受美国对华负面舆论影响，对孩子的中国之行有所忧虑。”庄汉杰说，“这些孩子从中国返回后告诉家人，他们看到的是一个与美国媒体报道完全不同的中国，中国发展迅速、充满活力，中国人民非常友善。他们希望明年继续到中国参加青少年交流活动。”

去年1月，习近平主席分别复信美国华盛顿州塔科马市市长伍达德斯、斯特拉孔市市长穆里，向两市全体市民致以节日的问候。两位市长也参与了这次向习近平主席致信。

塔科马市1994年与福建省福州市结为友好城市。伍达德斯对本报记者说，塔科马市与中国长期保持密切的经济合作和文化交流，双方都受益良多。“文化交流是相互理解的开始。年轻人参与文化交流可以帮助他们开阔视野、丰富体验、获得机会，希望美中两国学生有更多机会了解对方。”

斯特拉孔市与海南省文昌市是友好城市。穆里认为，发展国家关系离不开地方合作与民间交流，斯特拉孔市重视与中国深化友谊、开展合作，希望推动两国青年交流，加深相互理解。他认为，美中两国学生到对方国家去学习交流是一个很好的方式，能够确保我们更好地了解彼此。

“努力发展人民之间的友好关系”

多年来，习近平主席高度重视并亲自推动中美民间友好，拉近了两国人民的心灵距离。

1985年，时任河北省正定县委书记习近平到美国考察，在艾奥瓦州马斯卡廷市结识了多位美国友人。2012年，时任中国国家副主席习近平访美，专门安排重访马斯卡廷，同老朋友们亲切座谈。“人们问我此次访美为什么要来艾奥瓦州？因为对我来说，你们就是美国。”习近平主席的话让老朋友们深受感动。

时至今日，美国艾奥瓦州马斯卡廷中国友好委员会主席丹·斯泰恩回忆起当时的场景仍感动不已。他对本报记者说：“习近平主席为我们所有人树立了榜样，让我们认识到，应努力发展人民之间的友好关系，永远不要忘记老朋友。这个故事激励我们更好地工作，为发展真正的友谊而努力。”

塔科马学区主任埃尔文是此次参与向习近平主席致信的友好人士之一。2015年9月，习近平主席参观林肯中学时，他担任该校校长。习近平主席强调，读万卷书，还要行万里路。也欢迎大家多到中国走走看看，体验和感知中国，更全面、更深刻地了解中国，认识中国，喜爱中国。2016年10月，林肯中学一行118人如约来到中国，先后访问福州、成都、北京等地。2021年中国农历春节前夕，埃尔文向习近平主席致信表示，孩子们访华“是他们一生中最好的教育经历，中国的奇迹使他们大开眼界”，期待未来进一步加强两国学生交流和教育合作，为两国人民的友好往来树立榜样。

“习近平主席在美国有很多老朋友。习近平主席与老朋友们的故事，已经成为美中关系中的佳话。”庄汉杰表示，在习近平主席复信的激励下，我们将继续为夯实美中关系的民间基础而努力工作，为增进两国民众间的相互理解发挥积极作用。

(责编：崔越、刘洁妍)