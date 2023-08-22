8月21日，在赴约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问之际，国家主席习近平在南非《星报》、《开普时报》、《水星报》和南非独立媒体网站发表题为《让中南友好合作的巨轮扬帆远航》的署名文章。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席此访将引领中南关系站上新起点，推动金砖合作再上新台阶，为中非深化合作注入新动力。

“南中合作共赢的道路将越走越宽广”

“中南关系已经步入‘黄金时代’，前景光明，未来可期。”习近平主席在署名文章中强调，中南要做志同道合的同行者、团结合作的引领者、中非友好的传承者、共同利益的捍卫者。

“时隔5年，习近平主席再次访问南非，也是习近平主席第四次对南非进行国事访问，体现了‘两国亲如兄弟的友好情谊’。”南非《外交圈报》创始人兼主编科坦·布哈纳表示，南中全面战略伙伴关系正朝着更高质量、更广领域、更深层次迈进。“元首外交对南中关系发展具有重要引领作用。相信此访将推动两国取得更多务实合作新成果，不仅为两国人民带来福祉，也为国际合作树立新标杆。”

“中南要做团结合作的引领者。”南非《非洲时报》总编辑马哈沙·兰佩迪对这一论述印象深刻。他说：“南中关系已经成为非中关系、南南合作以及新兴市场国家团结合作的典范。南非和中国经济互补性强、合作基础牢固，在基础设施建设、数字经济、科技创新和能源转型等领域有广阔的合作发展前景。目前，赴南非投资的中国企业日益增多，南非特色产品也不断进入中国市场，相信南中合作共赢的道路将越走越宽广。”

南非国家公路局日前宣布，非洲大陆最高桥梁门塔图大桥正式开工建设，该项目由中国交通建设集团有限公司南非分公司承建。南非国家公路局南部区域经理彼得森表示，门塔图大桥的施工技术难度高，项目顺利开工得到南非政府及业界的广泛关注。中企为南非的基础设施建设作出积极贡献。

南非卢莫乐仕集团与中国在医疗、农业、能源等领域有着密切合作。该集团首席执行官希尔顿·克莱因表示，两国经贸合作有广阔空间，“我们目前正与中国企业洽谈，希望把南非的牛羊肉、葡萄酒和果蔬等销往中国，让更多南非优质特色农食产品进入中国市场”。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库表示，近年来，中国在脱贫攻坚、能源转型、基础设施建设等领域取得令人惊叹的发展成就。能源短缺是制约南非发展的一大挑战，中国在沙漠、戈壁等地加快规划建设大型风电光伏基地项目，不断提升清洁能源供给能力，为南非提供了有益借鉴。相信通过深化合作，中国智慧和中国方案将继续为南非破解发展难题提供强大助力。

“为进一步完善全球治理、捍卫国际公平正义贡献力量”

习近平主席在署名文章中阐释推动金砖合作的中国立场：“中方愿同金砖伙伴一道，秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，凝聚在重大问题上的共识，发扬独立自主的外交传统，坚定捍卫国际公平正义，推动国际社会重新聚焦发展问题，引领金砖合作机制在全球治理体系中发挥更加重要的作用，发出更加响亮的金砖之声。”

南非茨瓦尼科技大学人文学院执行院长马塞罗穆勒表示，当今世界局势复杂多变，只有坚持真正的多边主义，加强国际合作，各国才能携手应对气候变化、公共卫生安全、发展不平衡等全球性挑战。金砖合作机制体现了新兴市场国家和发展中国家之间的团结与合作。他说：“中国为推动金砖合作发挥了至关重要作用。相信在此次金砖国家领导人会晤上，中国将与南非等金砖伙伴一道，推动金砖合作机制为进一步完善全球治理、捍卫国际公平正义贡献力量。”

巴西通讯公司总裁埃利奥·多伊勒表示，金砖合作提升了新兴市场国家和发展中国家的话语权和影响力。越来越多国家申请加入金砖合作机制，将进一步推动全球治理民主化和世界多极化，在国际政治经济新秩序中壮大发展中国家的声音。

“期待中国在推动金砖国家各领域合作、完善金砖合作机制等方面发挥更大作用。”俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所亚太研究中心主任亚历山大·洛马诺夫表示，中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等着眼全人类共同未来，为广大新兴市场国家和发展中国家深入参与金砖合作、实现共同发展作出重要贡献。

南非非洲人国民大会进步商业论坛致力于促进南非中小企业的发展，帮助广大农村地区的农产品打开销路。“金砖合作机制为促进成员国企业间的交流合作提供了重要平台。”该论坛首席执行官楚纳拉表示，金砖国家秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，为农业等领域务实合作带来了重要机遇。“中国一直在推动金砖国家合作中发挥重要作用。目前，南中之间农业合作蓬勃发展，有助于南非减贫工作取得更大进展。”

“在构建新时代中非命运共同体的道路上携手同行”

“面对百年变局，中非关系行得稳、中非合作搞得好，全球发展就有更多新动能，世界就有更多稳定性。”习近平主席在署名文章中强调，愿同非洲领导人一道，推动更多积极、有效、可持续的发展举措在非洲落地，拓展在农业、制造业、新能源、数字经济等领域合作，助力非洲实现经济一体化、工业化和农业现代化。

今年是习近平主席提出真实亲诚对非政策理念10周年。10年来，非洲疾控中心、塞内加尔方久尼大桥、肯尼亚机场快速路、蒙内铁路等一大批项目竣工移交，造福了广大非洲人民，筑牢了中非友谊桥梁。

“非中合作历史悠久，都有着促进发展的共同追求。”非盟委员会前副主席姆温查表示，习近平主席提出的真实亲诚对非政策理念体现了平等相待、合作共赢，中非合作论坛等框架促进了非中在经贸、投资、基础设施、技术、人文等领域交流合作，让非洲国家获益匪浅。在肯尼亚，内罗毕快速路、蒙内铁路等极大促进了人员和货物往来，为肯尼亚经济发展注入活力。姆温查还曾参与非洲疾控中心总部大楼项目的前期工作。他表示，这一项目对非洲抗击疾病、改善民众卫生健康至关重要。

塞内加尔前外长、泛非战略研究院院长蒂迪亚内·加迪奥表示，中国是开放包容、乐于分享的负责任大国，习近平主席提出的中国倡议、中国方案，为世界更好前行指明方向。“非洲各国需要和平与稳定、需要团结和发展。非中合作有着巨大空间。通过中非领导人对话会，双方将汇聚合力、共同行动，推动构建新时代中非命运共同体，将会为非洲带来更好的发展前景。”

“10年来，通过中非合作论坛、共建‘一带一路’倡议等框架，非中双方在构建新时代中非命运共同体的道路上携手同行，取得了丰富的合作成果。”加纳非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬表示，非洲国家正在努力实现工业化和农业现代化，非洲大陆自贸区建设持续推进。相信中非领导人对话会将推动双方合作迈向更高水平，推动实现以上发展目标。

（本报约翰内斯堡、莫斯科、内罗毕8月21日电 记者管克江、龚鸣、邹松、闫韫明、杨一、时元皓、任皓宇、万宇、肖新新、黄炜鑫）

(责编：崔越、刘洁妍)