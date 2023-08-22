龚 鸣

连日来，无论是在约翰内斯堡，还是在比勒陀利亚等南非城市，一场场促进中南友好的活动精彩纷呈，加深着中南两国亲如兄弟的友好情谊。南非中国问题专家谭哲理近日出版新书《习近平与欣欣向荣的新时代中南关系》，阐释中南友好的深刻内涵；南非广播公司、《独立报》等主流媒体积极报道中国的发展经验与启示……采访中记者感受到，越来越多的南非民众渴望更深入地认识中国、了解中国。在共同发展的道路上，中南两国人民不断增进理解，两国友谊跨越山海阻隔。

近年来，中南两国通过互办国家年、正式启动中南高级别人文交流机制等举措，推动教育、文化、科技、智库、媒体等领域合作不断深入。近日，在欢快奔放的乐曲声中，南非金砖电视台“电视中国剧场”开播仪式举行。南非配音演员现场用祖鲁语翻译电视剧《山海情》片段，演绎中国人民团结互助、脱贫致富的奋斗场景，赢得中外嘉宾的阵阵喝彩。除《山海情》外，“中国节日”系列节目、《中国智慧中国行》等数十部中国优秀视听节目将在南非落地，一批优秀中国电影也正走上南非荧幕。丰富多彩的人文交流有力促进民心相通，两国友好薪火相传。

中南要做中非友好的传承者。日前，习近平主席复信南非德班理工大学孔子学院师生，鼓励他们学好中文，为传承发展中南两国友好事业、促进中非友谊合作贡献力量。殷切寄语让南非青年深受鼓舞。德班理工大学孔子学院的志愿教师萨内莱·恩图利对记者表示，南非的中文学习者、中国文化爱好者日益增多，南中作为相知相亲、交流互鉴的友好伙伴，正推动中非友好合作精神不断发扬光大。

相知者，不以万里为远。随着中南两国人文交流的持续深入推进，两国合作正焕发出勃勃生机。相信在元首外交引领下，中南友谊之树必将更加枝繁叶茂。步入“黄金时代”的中南关系，前景光明，未来可期。

《 人民日报 》（ 2023年08月22日 05 版）

(责编：崔越、刘洁妍)