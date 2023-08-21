新华社北京8月21日电 金砖国家领导人第十五次会晤将于8月22日至24日在南非约翰内斯堡举行。

金砖概念2001年首次被提出，其英文名称BRIC由巴西、俄罗斯、印度、中国四国英文名称首字母组成。2011年，南非正式加入金砖国家，延续至今的 “金砖五国”正式成型，金砖的英文名称定为BRICS。

自2006年拉开合作序幕以来，金砖国家合作的影响已超越五国范畴，成为促进世界经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量。

金砖国家国土面积约占世界三成，人口总数占全球总人口比重超过四成，目前已成为拉动世界经济增长的重要引擎。

世界银行的统计数据显示，最近十年间，金砖五国的国内生产总值之和由2013年的16.59万亿美元提升至2022年的25.91万亿美元，占全球GDP总和的比重也从2013年的21.37%跃升至2022年的25.77%。

按照国际货币基金组织的测算，自2011年南非加入以来，金砖国家GDP总和的年增速已11次跑赢发达经济体。未来六年内（至2028年）这一领先优势依然稳固。金砖国家对世界经济增长的贡献率长期高于发达经济体。

在完善全球治理方面，金砖国家积极推动国际货币基金组织和世界银行改革。发展中国家在这两大世界性金融机构中的话语权逐步得到提升。

金砖国家领导人第一次会晤后的第二年，国际货币基金组织就决定将超过6%的份额比重转移到新兴市场和发展中国家。在完成第14次份额总检查后，国际货币基金组织前十大成员国中首次包括了四个新兴市场国家：中国、印度、巴西、俄罗斯，金砖国家所占的总份额由原先的11.493%跃升至14.799%。

此外，金砖国家经济合作的两大重要机制——新开发银行和应急储备安排对全球现有金融体系进行了有益补充，改变了国际金融体系不平衡的现状。

2017年金砖厦门峰会提出的“金砖+”合作模式，进一步扩大了金砖国家合作的辐射和受益范围，让更多新兴市场国家和发展中国家搭上发展的快车、便车。作为今年的金砖国家轮值主席国，南非已邀请所有非洲国家的元首前来参会。

秉持着开放包容、合作共赢的金砖精神，金砖国家欢迎更多志同道合的伙伴早日加入金砖“大家庭”。目前已经有40多个国家表达了希望成为金砖国家一员的意愿，20多个国家已提出正式申请。

下一个加入金砖国家大家庭的小伙伴会是谁呢？

-END-

策划：倪四义

监制：冯俊扬

统筹：赵晖 傅云威 闫珺岩

记者：缪培源 陈寅

视频：陈寅

编辑：徐超 杜静 沈浩洋 刁泽 梁尚刚

新华社国际部制作

(责编：胡永秋、袁勃)