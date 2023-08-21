新华社美国毛伊岛8月20日电 现场直击：灾民的悲伤、愤怒与期待——直击夏威夷野火重灾区拉海纳

新华社记者高山 谭晶晶

20日，遭受野火灾难的美国夏威夷毛伊岛著名旅游城镇拉海纳的空气中依然弥漫着烧焦的气味。记者看到，到处是焦黑的残垣断壁，过火区域已经被铁丝网等障碍物隔离开来，出入口也受到军警严格管控，一些慈善机构人员在建筑物相对完整的区域忙着搬运物资。

20日中午，一脸憔悴的拉海纳居民德博拉拿着一份刚刚从慈善组织领取的简餐坐在一处残存的店铺前，她的身边只有两个不大的背包，这就是她如今的全部身家。

“我失去了汽车、失去了住所、失去了店铺，失去了一切。”德博拉告诉新华社记者，这些都是过去11年中她在拉海纳一点点奋斗出来的成果，但现在都被付之一炬。

始于8日的野火灾难已造成毛伊岛至少114人丧生，2200多栋房屋被毁，成为美国一个多世纪以来致死人数最多的野火。约有1.3万人的拉海纳镇是重灾区。截至20日，虽然搜寻工作已覆盖约85%的火灾波及区域，但夏威夷州州长格林表示仍有约1050人下落不明，其中有些人可能永远也回不来了，搜寻工作或仍将持续数周。

德博拉的住所和服装店位于较早被大火吞噬的区域之一，她向记者回忆起野火来袭时的恐怖与混乱场景。

“当浓烟从远方滚滚而来时，我和邻居们站在门口，没人知道到底发生了什么，也没人通知我们。”德博拉说，当浓烟与烈火逼近时，她匆忙收拾了两个小包开车逃向海边，可是街道已经乱成一锅粥，长长的车队堵在狭窄的街道上，最后只得弃车逃离。

据美国媒体报道，拉海纳居民对于他们没有收到预警信息、警报系统也没有响应以及有关政府部门应对灾情行动迟缓表示不满。

当地媒体20日报道说，州应急管理局曾“提醒”过毛伊县应急部门，户外警报器可以用于通知居民躲避野火。然而，这些警报器在野火来袭时并未响起。在灾情应对工作遭到广泛质疑后，毛伊县紧急事务管理机构负责人赫尔曼·安达亚17日以“健康原因”宣布辞职。

德博拉说，她已经向美国联邦紧急事务管理局提交了救灾援助申请，但申请一直处于待审批状态，她迫切期待能早日获得批准。

虽然电力设施抢修工作正在拉海纳持续进行，但当地居民反映电力系统安全也是此次野火灾难的争议点之一。此外，由于近日将有风暴来袭，灾民普遍对电力安全表示担忧，迫切期待相关机构能够加快援助步伐。

拉海纳居民格里贝拉赫说，自己目前只能和亲戚住在一起，他说：“大火摧毁了一切，我不知道何时才能回到自己家。”

德博拉表示，希望重建工作能尽快展开，“我们不会离开自己的家园”。

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