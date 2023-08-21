新华社北京8月21日电（记者郁琼源）中国农业农村部（国家乡村振兴局）8月21日至25日举办线上“乌兹别克斯坦减贫官员研修班”，分享中国精准扶贫精准脱贫政策与实践，为乌减贫官员提升政策执行力提供参考借鉴。

农业农村部党组成员夏更生在开班式上说，为积极落实中乌两国元首指示精神，中国农业农村部（国家乡村振兴局）高度重视中乌减贫交流中的能力建设，本次研修班参训学员多达9500余人,在中国历年的国际减贫培训中前所未有。希望通过这次活动，继续扩大减贫交流合作，推动落实全球发展倡议。

乌兹别克斯坦就业和减贫部部长赫佐德·穆萨耶夫说，中国在减贫工作上不断优化机制、下大力气，尤其是对最贫困的人群做好兜底保障，对每一个家庭开展有针对性的工作，对我们有很大的借鉴意义。希望乌各级官员在参与学习过程中，能理解中国减贫实践的精髓。

面对贫困这一人类共同的顽疾，中国在自身消除贫困的同时，始终是国际减贫与乡村发展事业的积极倡导者、有力推动者和重要贡献者。本次研修班将介绍中国精准扶贫战略布局和脱贫攻坚政策体系建设情况，详细解析中国在创业、就业、职业培训、小额信贷、特色产业发展方面减贫政策的作用机制、做法成效和典型经验，探索加强中乌在减贫领域进一步交流合作的途径与措施。

本次研修班由中国国际扶贫中心承办。此前，6月13日至20日，“乌兹别克斯坦减贫与乡村发展研修班”在中国举办。来自乌兹别克斯坦就业和减贫部、公共就业基金和地方政府等部门的20名学员赴河北省保定市阜平县、湖南省湘西州花垣县十八洞村考察精准扶贫精准脱贫、巩固拓展脱贫攻坚成果的实践经验与做法。

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